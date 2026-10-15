Fudbal

Meč rešen predajom! Masters u Šangaju dobio novog polufinalistu!

Новости.онлине/С.С.

15. 10. 2026. u 10:39

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Španac nije morao da se muči.

Меч решен предајом! Мастерс у Шангају добио новог полуфиналисту!

FOTO: Tanjug/Adam Davy/PA via AP

Španski teniser Alehandro Davidovič Fokina plasirao se u polufinale masters turnira u Šangaju, pošto mu je danas Francuz Artur Žea predao meč u četvrtfinalu.

Davidovič je vodio 4:1 u prvom setu, a francuski teniser je u šestom gemu odlučio da preda meč zbog problema sa desnom nogom.

Španski teniser će u polufinalu igrati protiv pobednika meča između Aleksandera Zvereva i Aleksa de Minora, koji je na programu kasnije danas.

U preostala dva četvrtfinalna para u petak se sastaju: Danil Medvedev (Rusija) -Tomi Pol (SAD), odnosno, Rafael Hodar (Španija) - Kasper Rud (Norveška).

Masters turnir u Šangaju igra se za nagradni fond od 9.415.725 dolara.

БОНУС ВИДЕО: Алекс Кореча за Новости о "великој тројци": Оно што су урадили равно је чуду

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MNOGI NE BI MOGLI DA DOBIJU POSAO U VREME KADA SAM POČINJALA: Dragana potkačila mlađe kolege -Nekad je bilo važno da budeš pismen i cenjen

"MNOGI NE BI MOGLI DA DOBIJU POSAO U VREME KADA SAM POČINjALA": Dragana potkačila mlađe kolege -"Nekad je bilo važno da budeš pismen i cenjen"