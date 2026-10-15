Meč rešen predajom! Masters u Šangaju dobio novog polufinalistu!

Španac nije morao da se muči.

FOTO: Tanjug/Adam Davy/PA via AP

Španski teniser Alehandro Davidovič Fokina plasirao se u polufinale masters turnira u Šangaju, pošto mu je danas Francuz Artur Žea predao meč u četvrtfinalu.

Davidovič je vodio 4:1 u prvom setu, a francuski teniser je u šestom gemu odlučio da preda meč zbog problema sa desnom nogom.

A cruel end to a remarkable run 💔 Arthur Gea's Shanghai debut comes to an unfortunate end as he's forced to retire trailing 4-1 against Davidovich Fokina. @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters https://t.co/NTFiID2QbP — ATP Tour (@atptour) October 15, 2026

Španski teniser će u polufinalu igrati protiv pobednika meča između Aleksandera Zvereva i Aleksa de Minora, koji je na programu kasnije danas.

U preostala dva četvrtfinalna para u petak se sastaju: Danil Medvedev (Rusija) -Tomi Pol (SAD), odnosno, Rafael Hodar (Španija) - Kasper Rud (Norveška).

Masters turnir u Šangaju igra se za nagradni fond od 9.415.725 dolara.

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