Meč rešen predajom! Masters u Šangaju dobio novog polufinalistu!
Španac nije morao da se muči.
Španski teniser Alehandro Davidovič Fokina plasirao se u polufinale masters turnira u Šangaju, pošto mu je danas Francuz Artur Žea predao meč u četvrtfinalu.
Davidovič je vodio 4:1 u prvom setu, a francuski teniser je u šestom gemu odlučio da preda meč zbog problema sa desnom nogom.
Španski teniser će u polufinalu igrati protiv pobednika meča između Aleksandera Zvereva i Aleksa de Minora, koji je na programu kasnije danas.
U preostala dva četvrtfinalna para u petak se sastaju: Danil Medvedev (Rusija) -Tomi Pol (SAD), odnosno, Rafael Hodar (Španija) - Kasper Rud (Norveška).
Masters turnir u Šangaju igra se za nagradni fond od 9.415.725 dolara.
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