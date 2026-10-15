Ma, beži tamo! Neverovatno šta je fudbaler Mančester sitija uradio sudiji (VIDEO)
Fudbaler Mančester sitija Enco Fernandez našao se u centru pažnje tokom utakmice svog tima i Pari Sen Žermena u Ligi šampiona.
"Građani" su bili nemoćni u prvom meču elitnog takmičenja, pošto ih je na "Etihadu" Pari Sen Žermen rutinski savladao. Posle prvih pola sata igre gost iz Pariza već je imao prednost od tri gola, a do kraja susreta Siti je uspeo samo da ublaži zaostatak i postavi konačnih 4:2.
Nemoćni da pronađu rešenje za raspoloženi Pari Sen Žermen, fudbaleri Mančester sitija postajali su sve nervozniji, pa je u jednom trenutku došlo i do nesvakidašnje scene na terenu.
Tokom jedne akcije domaćih, Sudija se našao na putu Enca Fernandeza, ometajući ga u pokušaju da dođe do lopte. Argentinac ga je potom odgurnuo, a arbitar je od siline kontakta pao na travu.
Sudija mu zbog toga nije pokazao ni žuti karton, a Fernandez je nastavio da igra kao da se ništa nije dogodilo. Ostaje pitanje da li je Argentinac namerno odgurnuo arbitra iz frustracije zbog loše igre i rezultata ili se sve dogodilo slučajno. Kakvo je vaše mišljenje?
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