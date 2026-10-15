SPEKTAKL U ŠPANIJI! U ovom meču odbrane ne postoje
Evroligaški karavan ne staje, a košarkaši Valensija večeras pred svojim navijačima imaju imperativ povratka na pobednički kolosek.
Nakon nesrećnog poraza od aktuelnog šampiona Olimpijakosa u produžetku (97:102), domaći žele da pokažu da je sjajan start sezone bio sve samo ne slučajnost. Na noge im dolazi nepredvidivi Makabi Tel Aviv, tim koji je tek u prošlom kolu protiv Milana probio led i upisao prvi trijumf.
Španski sastav će se ponovo osloniti na kreaciju i poene eksplozivnog Žana Montera i spoljnu liniju koju diktira Kameron Tejlor. Ipak, glavna bitka vodiće se pod koševima gde Nil Sako mora da zaustavi atletski moćnog Džejlena Horda, koji igra u vrhunskoj formi za Izraelce.
Makabi u Španiju dolazi sa željom da ubrza ritam preko Jama Madara i Gabrijela Lundberga, ali Valensija je na svom parketu već dokazala da obožava da igra na poen više.
U prethodnim odmeravanjima snaga, Valensija je prošle sezone slavila na ovom terenu sa 94:83 nakon velikog preokreta u poslednjoj deonici. Tradicija pokazuje da su njihovi dueli redovno efikasni i puni preokreta, što garantuje spektakl za košarkaške sladokusce.
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