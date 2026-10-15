SPEKTAKL U ŠPANIJI! U ovom meču odbrane ne postoje

Evroligaški karavan ne staje, a košarkaši Valensija večeras pred svojim navijačima imaju imperativ povratka na pobednički kolosek.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Nakon nesrećnog poraza od aktuelnog šampiona Olimpijakosa u produžetku (97:102), domaći žele da pokažu da je sjajan start sezone bio sve samo ne slučajnost. Na noge im dolazi nepredvidivi Makabi Tel Aviv, tim koji je tek u prošlom kolu protiv Milana probio led i upisao prvi trijumf.

Španski sastav će se ponovo osloniti na kreaciju i poene eksplozivnog Žana Montera i spoljnu liniju koju diktira Kameron Tejlor. Ipak, glavna bitka vodiće se pod koševima gde Nil Sako mora da zaustavi atletski moćnog Džejlena Horda, koji igra u vrhunskoj formi za Izraelce.

Makabi u Španiju dolazi sa željom da ubrza ritam preko Jama Madara i Gabrijela Lundberga, ali Valensija je na svom parketu već dokazala da obožava da igra na poen više.

U prethodnim odmeravanjima snaga, Valensija je prošle sezone slavila na ovom terenu sa 94:83 nakon velikog preokreta u poslednjoj deonici. Tradicija pokazuje da su njihovi dueli redovno efikasni i puni preokreta, što garantuje spektakl za košarkaške sladokusce.

NAŠ TIP: 182,5 + (1.85)

