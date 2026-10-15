"NJIHOVA PRIČA O SPONTANOSTI JE NAJVEĆA PREVARA" Vučević otkrio ko zaista stoji iza Studentske liste

PREDSEDNIK SNS-a, Miloš Vučević, izjavio je da su blokade deo političke strategije opozicije, optužujući pojedine političare da stoje iza studentskih okupljanja, dok je govoreći o nacionalnim interesima poručio da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji i da mora da sačuva podršku država koje ne priznaju nezavisnost Kosova i Metohije.

Foto: Instagram/Miloš Vučević

Lider naprednjaka, Miloš Vučević, izjavio je gostujući na Kurir televiziji da su blokaderi blokirali sve što su mogli i da je narodu jasno da je u pitanju politika, kao i ljudi koji stoje iza toga.

- Nesporno da je sve deo iste kuhinje, samo se pojavljuju u različitim segmentima. Nemam dilemu da su isti kuvari čitali istu „kuharicu“ i pokušavali da zakuvaju. Kada pričamo o inicijativi za referendum, na jednoj bitnoj stvari pokušavaju da razbiju pravni i politički sistem države. Vraćaju se na zboraška okupljanja, ne znate ko ga čini, kako se to formatira. Oni pokušavaju da unište ključne demokratske institucije. Višestranačje je do sada najbolji oblik demokratije. Oni znaju da kroz demokratski proces ne mogu da dobiju podršku. Ta priča o spontanosti je najveća prevara. Više nemamo dilemu da političari stoje iza svega, da to nisu nikakva mlada nova lica. Mogli bismo to definisati kao duboka Demokratska stranka koja ima hipoteku loših rezultata do 2012. godine. Oni su se odlučili da kroz drugačiji format dođu na vlast. Sve što su mogli da blokiraju su blokirali. Verujem da je sada ogromnoj većini građana Srbije iza svega politika, iza svega stoje ljudi poput Bojana Pajtića, Dušana Petrovića. Pretpostavljam da ima primesa i spolja, da je to neko morao i da da logističku podršku, a da je priča o studentima podmetnuta kao šarena laža. Sve od početka je čista prevara. Niti iko spominje 16 žrtava, njihove porodice, to nije tema za njih. Neko to radi da bi se vratio na pozicije koje je imao do 2012. godine poput Bojana Pajtića. Na kraju, verujem da drugi nisu srećni kada mi napredujemo. Neće nam aplaudirati, oni imaju svoje državne agende - rekao je Vučević.

"Moramo da vodimo računa o našim interesima"

Kad je u pitanju korupcija, Vučević smatra da niko nije uradio institucionalno i pravno na borbi protiv korupcije od 2012. godine kao vlast na čelu sa SNS-om.

- Uvedeni su novi instituti, pravni mehanizmi, na stotine predmeta je pokrenuto. Žao mi je što do kraja nismo istrajali na pitanju onih pljačkaških privatizacija. Nama je nestala privreda u jednoj trenutku. Ovi blokaderi se bore protiv korupcije, a kada su oni vodili državu, kada se nisu gradili mostovi, škole, tada nije bilo korupcije. I tada su građani plaćali poreze i doprinose. Pa, gde su tada pare?! A sad kad se gradi, sada ima korupcije. Što tada nije bila penzija ko što je danas? O prosečnoj zaradi da ne govorim. Ljudi imaju bolji standard. Mogli ste da vidite kako oni naterani od javnosti, medijski, i od naše liste, imali su prvu fazu da su protiv Vučića, mafije, a onda temu „Uf, ah, ih“, a onda počinju da nešto odgovaraju na pitanja sažeto, u malim paketima. Oni kažu mi ćemo da razgovaramo o statusu Kosova i Metohije. Deo njih govori da je Kosovo nezavisno. Blokaderi vam poručuju da će i oni uvesti sankcije Rusiji. Tačka. Usklađivanje znači da moraju uvesti sankcije - rekao je Vučević.

Mi moramo, kako je rekao Vučević, da vodimo računa o našim nacionalnim interesima.

- Mi imamo istorijske odnose sa afričkim državama, Kinom, Rusijom. Te države većinski ne priznaju da je Kosovo nezavisti, da uđe u Interpol. Naši proizvodi su konkurentni na tim tržištima. Mi smo deo evropskog kontinenta. Da li će se integrativni procesi ubrzavati, verovatno da, ali to je stvar vremena koje je pred nama i ne zavisi samo od nas. Ovo pitanje sankcija je jasno što se tiče naše liste, mi nećemo uvesti sanckije Ruskoj Federaciji. Danas kažemo mi ne verujemo u politiku sankcija, jer smo sami iskusili sankcije. Sankcije nisu dovele do prestanka rata ili manjeg stradanja - istakao je Vučević.

- Mi sada da uvedemo sankcije Rusiji, kako blokaderi veruju da to treba uraditi, postavljamo pitanje- šta Srbija tada radi s gasom? Odakle gas za škole, obdaništa, za firme? Šta radite po pitanje statusa KiM i Republike Srpske? Što može da vodi do toga da za blokadere KiM nije deo Srbije, pa ne očekuju podršku Kine, Indije. Uvek savetujem, poslušajte šta blokaderi govore. Od planova za smanjivanje penzija, koje kriju kao zmija noge, šta je Šoškić govorio. Kada Šoškić pobedi dobićete sve duplo manje za 1.000 dinara. Vi koji ste stariji i imate rate za kredite danas je rata 30.000, a kada Šoškić dođe na vlast biće 50.000 dinara. To ne kaže SNS, to kaže visokopozicionirani na blokaderskoj listi Šoškić. I ne podrazumeva se stabilan kurs dinara. Nikada nismo imali duži period stabilnosti dinara. Ne možete da poništite ove rezultate - rekao je Vučević.

(24 sedam)