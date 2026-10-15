VUČEVIĆ RAZOTKRIO ŠOŠKIĆEV SCENARIO: Za 1.000 dinara kupovaćete duplo manje, rata kredita skače sa 30 na 50 hiljada!
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević govorio je u gostovanju na Kurir televiziji o važnim političkim i društvenim temama, ali i izjavama Dejana Šoškića, koji se nalazi na studentskoj listi.
Govoreći o uvođenju sankcija Rusiji, za koje ističe da blokaderi veruju da to treba uraditi, Vučević postavlja pitanje - šta Srbija tada radi s gasom?
- Odakle gas za škole, obdaništa, za firme? Šta radite po pitanje statusa KiM i Republike Srpske? Što može da vodi do toga da za blokadere KiM nije deo Srbije, pa ne očekuju podršku Kine, Indije. Ja uvek savetujem, poslušajte šta blokaderi govore. Od planova za smanjivanje penzija, koje kriju kao zmija noge, šta je Šoškić govorio. Kada Šoškić pobedi dobićete sve duplo manje za 1.000 dinara. Vi koji ste stariji i imate rate za kredite danas je rata 30.000, a kada Šoškić dođe na vlast biće 50.000 dinara. To ne kaže SNS, to kaže visokopozicionirani na blokaderskoj listi Šoškić. I ne podrazumeva se stabilan kurs dinara. Nikada nismo imali duži period stabilnosti dinara. Ne možete da poništite ove rezultate - poručio je lider SNS i podsetio da njihova lista neće uvesti sankcije Ruskoj Federaciji.
(24Sedam)
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