VUČIĆEV PLAN ZA ISTOČNU SRBIJU: Radimo, gradimo i povezujemo celu državu!

VELIČANSTVEN skup liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ održan je juče. Prvi na listi i nosilac liste Aleksandar Vučić obratio se u prepunoj hali, predstavio plan za istočnu Srbiju u šest tačaka

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„Na istoku Srbije idemo u izgradnju Đerdapa 3, koji će nam obezbediti veću sigurnost snabdevanja i garantovati više struje u budućnosti“, rekao je Vučić.

On je istakao i značaj razvoja Luke Prahovo, koja bi trebalo da proširi teretne kapacitete, omogući dolazak novih fabrika i otvaranje radnih mesta. Kako je naveo, neophodno je da se ovi projekti logistički povežu sa saobraćajnom infrastrukturom.

Vučić je najavio i nastavak izgradnje putne mreže na istoku Srbije, navodeći da je cilj da se formiraju tri horizontalna putna pravca, uz dalje popunjavanje vertikalnih saobraćajnih veza.

„Ostaje nam da vertikale popunjavamo. Jedna je ta brza saobraćajnica Zaječar–Negotin, a ukupno put Paraćin–Negotin je 133 kilometra brze saobraćajnice“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, izgradnja ove saobraćajnice omogućiće Zaječaru znatno bolju povezanost sa Beogradom, Kragujevcem, Jagodinom, Paraćinom, Nišom i drugim delovima Srbije.

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