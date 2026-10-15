Umro čuveni Bo Johanson
Najveći uspeh ostvario je na klupi Danske
Bivši selektor fudbalske reprezentacije Danske, Bo Johanson, preminuo je u 83. godini života, potvrdila je njegova porodica danskim medijima.
Švedski stručnjak, koga su u fudbalskim krugovima zvali „Bose“, predvodio je Dansku u periodu od 1996. do 2000. godine, kada je nasledio legendarnog Ričarda Melera Nilsena.
Najsvetliji trenutak njegove selektorske karijere dogodio se na Svetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine. Johanson je tada predvodio generaciju predvođenu braćom Laudrup i Piterom Šmajhelom do plasmana u četvrtfinale. U jednoj od najuzbudljivijih utakmica u istoriji mundijala, Danci su poraženi od moćnog Brazila sa 3:2, što je do danas ostao najveći uspeh Danske na svetskim prvenstvima.
Nakon Mundijala u Francuskoj, vodio je selekciju i na Evropskom prvenstvu 2000. godine, posle čega se, prema ranijem dogovoru, povukao sa klupe. Ukupno je predvodio Dansku na 40 mečeva, uz učinak od 17 pobeda, devet remija i 14 poraza.
Pored uspeha sa reprezentacijom, Johanson je ostao upamćen i po senzacionalnom podvigu na klupskom planu, kada je 1994. godine sa ekipom Silkeborga osvojio šampionsku titulu u Danskoj.
Tokom bogate trenerske karijere vodio je i norveški Molde, a poslednji angažman imao je 2010. godine u švedskom Otvidabergu. Pre nego što je postao trener, deset godina je igrao kao profesionalni fudbaler za švedski Kalmar (1962–1972).
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