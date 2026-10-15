"RAZVIJAMO NAŠU PRELEPU SRBIJU" Vizionarska strategija Vučića za ekonomski trijumf istoka zemlje (VIDEO)
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će njegovi prioriteti, ukoliko bude izabran za premijera Srbije, biti razvoj u svim aspektima, jer smatra da je to najvažnije i najznačajnije za građane Srbije.
On je, obraćajući se na skupu u Šapcu, najavio velike projekte:
"Imaćemo takozvane eko-katamarane Dunavom, imaćemo panoramske izletničke linije iz Kladova, Donjeg Milanovca, Golupca.
Davaćemo subvencije za nove hotele, za nove sportske centre, da napravimo vinske puteve, da dodatno pomognemo vinarima kroz uvećane subvencije, da mogu da obezbede i bungalove, i hotelske, i sve druge smeštaje za ljude koji su zainteresovani za jedan od najlepših delova naše zemlje.
I idemo da uredimo trgove gradova istoka.
Idemo da uredimo i našu Veneciju, Knjaževac, dodatno da uredimo Soko Banja, da uredimo Zaječar dodatno, Boljevac, svaki grad, da napravimo posebno lep trg, da u centar uložimo, da bi ljudi bili dodatno motivisani da tu dođu", najavio je on.
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