Politika

VUČIĆ SAOPŠTIO VAŽNE VESTI: "Pred nama su ogromna ulaganja u škole i vrtiće širom Srbije" (VIDEO)

В.Н.

13. 10. 2026. u 14:30

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" objavio je novi video na mrežama. On je u svojoj borbi za Srbiju i obilasku mesta, svratio i do Izvora.

ВУЧИЋ САОПШТИО ВАЖНЕ ВЕСТИ: Пред нама су огромна улагања у школе и вртиће широм Србије (ВИДЕО)

Foto: printskrin Instagram avucic

- Poslednji put kada sam obilazio ovaj kraj, ljudi su mi rekli da je škola u veoma lošem stanju. Izgleda da sam promašio mesto, jer škola u Izvoru izgleda sasvim pristojno i nedavno je obnovljena.

Svratiću i u Lukovo da proverim da li su se primedbe možda odnosile na školu u tom selu.

U svakom slučaju, pred nama su ogromna ulaganja u škole i vrtiće širom Srbije, jer naša deca zaslužuju najbolje uslove za učenje i odrastanje - naveo je Vučić u opisu videa.

- Govorio sam bezbroj puta o zdravstvu i vodosnabdevanju. Škole i vrtiće, moramo za celu Srbiju da uradimo sve što je moguće da ne postoje bilo kakve liste čekanja. I to mi je treći, posle ova dva stuba vodosnabdevanja i zdravstva... Hoću da u svakom selu škole imaju ovakvu ili bolju stolariju, da imaju bolji pristup nego što je ovaj, iako je ova škola mnogo bolje uređena nego bezbroj u našoj zemlji. Da potegnemo snažno i krenemo u rešavanje problema koji stoje neki 50 neki 70 godina, neki 40 godina i koji do sada nisu rešavani. Idemo napred - kazao je on.

Šta je sve porčuio sa ove loakcije pogledajte u videu koji sledi:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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