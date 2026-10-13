VUČIĆ SAOPŠTIO VAŽNE VESTI: "Pred nama su ogromna ulaganja u škole i vrtiće širom Srbije" (VIDEO)
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" objavio je novi video na mrežama. On je u svojoj borbi za Srbiju i obilasku mesta, svratio i do Izvora.
- Poslednji put kada sam obilazio ovaj kraj, ljudi su mi rekli da je škola u veoma lošem stanju. Izgleda da sam promašio mesto, jer škola u Izvoru izgleda sasvim pristojno i nedavno je obnovljena.
Svratiću i u Lukovo da proverim da li su se primedbe možda odnosile na školu u tom selu.
U svakom slučaju, pred nama su ogromna ulaganja u škole i vrtiće širom Srbije, jer naša deca zaslužuju najbolje uslove za učenje i odrastanje - naveo je Vučić u opisu videa.
- Govorio sam bezbroj puta o zdravstvu i vodosnabdevanju. Škole i vrtiće, moramo za celu Srbiju da uradimo sve što je moguće da ne postoje bilo kakve liste čekanja. I to mi je treći, posle ova dva stuba vodosnabdevanja i zdravstva... Hoću da u svakom selu škole imaju ovakvu ili bolju stolariju, da imaju bolji pristup nego što je ovaj, iako je ova škola mnogo bolje uređena nego bezbroj u našoj zemlji. Da potegnemo snažno i krenemo u rešavanje problema koji stoje neki 50 neki 70 godina, neki 40 godina i koji do sada nisu rešavani. Idemo napred - kazao je on.
Šta je sve porčuio sa ove loakcije pogledajte u videu koji sledi:
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