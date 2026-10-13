Politika

VUČIĆ PROVOZAO "HELIKOPTER": Nesvakidašnja objava na društvenim mrežama, ali sa jasnom porukom (VIDEO)

В.Н.

13. 10. 2026. u 14:00

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" objavio je novi video na društvenim mrežama.

ВУЧИЋ ПРОВОЗАО ХЕЛИКОПТЕР: Несвакидашња објава на друштвеним мрежама, али са јасном поруком (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram avucic

Video je šaljivog i himorističnog karaktera, ali šalje jasnu poruku onima koji već danima izmišljaju i lažu na račun Vučića.

Poslednja u nizu je laž o tome kako Vučić obilazi Srbiju helikopterom, iako je Vučić nekoliko puta istakao i jasno se vidi da svojim ličnim automobilom ide od mesta do mesta u svojoj brobi za Srbiju.

Vučić je iskoristio priliku da još jednom narod pozove na večerašnji skup u Zaječaru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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