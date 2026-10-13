VUČIĆ PROVOZAO "HELIKOPTER": Nesvakidašnja objava na društvenim mrežama, ali sa jasnom porukom (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" objavio je novi video na društvenim mrežama.

Foto: Printskrin Instagram avucic

Video je šaljivog i himorističnog karaktera, ali šalje jasnu poruku onima koji već danima izmišljaju i lažu na račun Vučića.

Poslednja u nizu je laž o tome kako Vučić obilazi Srbiju helikopterom, iako je Vučić nekoliko puta istakao i jasno se vidi da svojim ličnim automobilom ide od mesta do mesta u svojoj brobi za Srbiju.

Vučić je iskoristio priliku da još jednom narod pozove na večerašnji skup u Zaječaru.