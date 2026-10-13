Politika

MISIJA OEBS/ODIHR POSMATRAĆE IZBORE 25. OKTOBRA: Održan sastanak u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu

JM

13. 10. 2026. u 14:14

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U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu održan je sastanak rukovodilaca u ovom tužilaštvu i predstavnika Misije OEBS/ODIHR za posmatranje izbora u Republici Srbiji, u vezi sa održavanjem predstojećih parlamentarnih izbora u Republici Srbiji.

МИСИЈА ОЕБС/ОДИХР ПОСМАТРАЋЕ ИЗБОРЕ 25. ОКТОБРА: Одржан састанак у Вишем јавном тужилаштву у Београду

Foto: Tanjug/AP/Denes Erdos

Tokom sastanka razmatrana su pitanja u vezi sa nadležnostima Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i konkretna krivična dela protiv izbornih prava. 

Predstavnici Misije OEBS/ODIHR interesovali su se i za primenu posebnih tehnika presretanja komunikacije, te za raspodelu predmeta u rad, kao i za pitanje nadležnosti za krivična dela iz Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Posebno su se interesovali za postupanje Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i njegovim prioritetima u toku izbora, te saradnji sa policijom i internet platformama.

Predstavnici VJT u Beogradu predočili su sagovornicima svoje nadležnosti i ovlašćenja i pojasnili način postupanja u vezi sa konkretnim krivičnim delima. 

U vezi sa radom call centara, predstavnicima Misije ODIHR je ukazano da je njihov rad dozvoljen.  

VJT u Beogradu u koordinaciji sa osnovnim javnim tužilaštvima sa teritorije svoje nadležnosti, pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova RS i Republičkom izbornom komisijom prati predizborne aktivnosti u okvirima svoje nadležnosti, što će nastaviti da čini i na dan održavanja izbora, kao i nakon održavanja istih.

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