PREDSTAVNICI SRPSKE LISTE SA AMERIČKIM SENATORIMA: Razgovarali o teškom položaju srpskog naroda na KiM
PREDSEDNIK Srpske liste (SL), Zlatan Elek, i šef poslaničke grupe Srpske liste, Igor Simić, sastali su se u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Prištini sa američkim senatorima, Džin Šahin i Dikom Durbinom, kojima su ukazali na izuzetno težak položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i na brojne probleme i izazove sa kojima se srpski narod svakodnevno suočava.
Predstavnici Srpske liste posebno su ukazali na kontinuirano nesprovođenje postignutih sporazuma, pre svih po pitanju formiranja ZSO i zastupljenosti Srba u institucijama, kao i na posledice koje nepoštovanje preuzetih obaveza ima po položaj, prava i budućnost srpskog naroda na ovim prostorima, saopštila je Srpska lista.
Posebna pažnja posvećena je institucionalnom postupanju kojim se ugrožavaju osnovna ljudska, građanska i politička prava Srba, uz isticanje potrebe da se obezbedi puno poštovanje prava srpske zajednice i spreči svaki vid institucionalnog pritiska i diskriminacije.
Kao jedno od najvažnijih pitanja istaknuta je bezbednost srpskog naroda, uz ukazivanje na zabrinutost građana i potrebu da se obezbede uslovi u kojima će Srbi moći da žive mirno, bezbedno i dostojanstveno, bez straha za sopstvenu bezbednost i bezbednost svojih porodica.
Predstavnici Srpske liste naglasili su značaj snažnijeg angažovanja međunarodne zajednice u zaštiti prava srpskog naroda, doslednom sprovođenju postignutih sporazuma i stvaranju uslova za trajnu stabilnost i sigurnost na Kosovu i Metohiji.
Srpska lista će nastaviti da pred predstavnicima međunarodne zajednice ukazuje na sve probleme sa kojima se suočava srpski narod i da insistira na poštovanju njegovih prava, bezbednosti i opstanku na ovim prostorima, navedeno je u saopštenju.
(Tanjug)
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