Politika

ŠARIĆ: Kome Si piše pismo, Izrael prodaje naoružanje, Putin kaže glasajet za njega?

В. Н.

11. 10. 2026. u 22:34

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PRVI na listi i nosilac liste, „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u Hit Tvitu na TV Pink. U studiju su i istoričar Goran Šarić, Vukša Dragović "Srpski suverenisti", novinarka Kurira Snežana Petrović i novinarka TV Pink Gordana Uzelac.

ШАРИЋ: Коме Си пише писмо, Израел продаје наоружање, Путин каже гласајет за њега?

Foto: printskrin TV Pink

Ne biste se ni vi izjašnjavali da ste kao oni. Lompar pisao knjigu o njima i završio sa njima. Sad ga izbacili, a nosio im je brdo glasova. Ako ste za to da je u Srebrenici bio genocid za 3 dana, ali ne 3 godine onoga što je radio Naser Orić. 90 posto ljudi u Srbiji ne dele to mišljenje. Plače neki analitičar u Zagrebu kako Vučić može kineskim raketama gađati Plenkovića u kancelariji. Kad je Vučić došao ovde nije imao pištolj. Plenković plače kako je dobio stare rafale, a Srbija nove. Pošalje ministra ajatolahu na sahranu, Izrael mu da najnovije sisteme. Dovede Zelenskog za ručicu, Putin kaže glasajte za njega. Si mu piše pismo. Gde to imate? - kaže Šarić.

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11. 10. 2026. u 17:02 >> 17:05

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