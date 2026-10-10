SINIŠA Mali, potpredsednik SNS i predstavnik liste "Aleksandar Vučić- Ujeidnjea Srbija" boravi u poseti Aranđelovcu.

Foto: Printskrin

Mali se nalazi u selu Misača u opštini Aranđelovac, u poseti porodici Milivojević.

- Super vam je asfalt, lepo smo putovali, rekao je Mali.

"Obećano-ispunjeno", odgovorio je domaćin.

Domaćini su istakli da su prezadovoljni novim putem, da je Aleksandar Vučić ispunio obećanje.

Foto: printskrin

- Došao sam da čujem da li još nešto treba da se uradi, više sam otvoren za kritike. Ovaj put je Vučić obećao i obećano je ispunjeno. Tako brzo, efikasno i dobar put. Mi gradimo kao graditelji, blokaderi blokiraju. Mi zagovaramo mir i stabilnost, Vučić im posle svakog nasilja pruža ruku pomirenja. Oni bi da Srbija stane. To je izbor koji građani imaju 25. oktobra, kaže Mali.

On je rekao da mržnja i nasilje nisu budućnost Srbije.

- Put koji smo došli je simbol svega što je Vučić uradio poslednjih 14 godina. Srbija je sačuvala mir, stabilnost, ekonomija raste i gradi se. Nikada nije dovoljno, ali radimo.

Istakao je kako je zanimljivo da su bloakderi na početku svojih performansa vozili bicikla po novoizgrađenim putevima Srbije koje je izgradio Vučić, ali im to tada nije smetalo.

- Interesantno je da su blokaderi snimali spotove po putevima koje je Vučić sagradio. Da nije bilo njega oni bi se vozili zemljanim putevima. Putevi su život. Mi smo sagradili 680 km novih puteva. To pokazuje koliko se Srbija promenila. Da su nam ostavili nešto od puteva, mi bismo se bavili drugim stvarima. Što se tiče studenata, videli su građani blokade života poslednje dve godine. To je njihova politika. Njihov program ne postoji, moraju da čekaju plenum ili nekog Kurtija. Zašto bi neko kao Kurti podržavao "studentsku" listu? Svima smeta jaka Srbija, sve što je uspeh Srbije, samim tim smeta i blokaderima. Želimo da pokažemo brigu prema ljudima- rekao je Mali.

O skupu u Kragujevcu

- Bio sam impresioniran i brojem ljudi i pozitivnom energijom, ne onu negativnu "ja mrzim, ja blokiram, mrzim Srbiju". Ljudi koji vole progres i napredak, koji vole Srbiju. Ko radi taj i greši, ali da je bolje nego što je bilo u vreme Šoškića i ostalih, apsolutno ne može da se poredi. Kako kampanja odmiče, kako se pravo lice blokadera pokazuje, tako vidite da se ljudi motivišu da pobedimo blokadere.

O Šoškiću

Mali kaže da tošto je Šoškić zamislio kao svoju politiku je po njemu najavžnije pitanje.

- Ekonomija je ono od čega ljudi žive... Ne ukljčujem se u politiku, međunarodnih odnosa, običan čovek gleda koliko običan čovek ima u džepu... Dakle s jedne strane imate osobu koja je uništila dinar najviše u istoriji, dinar je izgubo 50% vrednosti za 4 godine mandata. Ima ljudi koji se sećaju i pre nego što ste gledali prognozu vremena gledali ste kurs dinara. Dinar je svaki dan jeo i te niske plate i penzije. Za vreme njegovog mandata pola miliona ljudi je ostalo bez posla. Ni jedan investitor nije došao... Da li su neki put napravili, pa nijedan... - kazao je Mali.

Kakao kaže Šoškić je u isto vreme sa sovojm privatnom firmom ucenjivao banke, osiguravajuća društva, uzimao pare...

- Prava štetočina i lopov... Ja sam spreman svaki dan da ponavljam ovo i da mu to saspem u lice jer to zaslužuje. Videli to po reakciji njegovoj. Ićićemo na sud, ali šta nije istina od toga šta sam rekao. U julu je na N1 rekao da su plate visoke i da se dinar treba oslabiti, dakle isto bi nastavio da radi - podsetio je Mali, te naglasio da bi u tom slučaju dinar otišao na 200 u odnosu na evro.

- S druge strane imate stabilnost i sve ono što nudi Vučić i naša lista, a na ljudima je da odluče - kazao je Mali.

Mali je potom razgovarao sa članovima porodice Milivojević.