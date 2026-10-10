Politika

GRAOVAC RAZOTKRIO POZADINU "STUDENTSKE LISTE": Milo Lompar poslužio kao maska za obmanu naroda! (VIDEO)

T.J.

10. 10. 2026. u 11:37

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INSTAGRAM profil "tvmacva" objavio je status pod nazivom "Milo Lompar kao maska", uz video u kojem analitičar Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost iznosi svoje viđenje pozadine formiranja "Studentske liste" i uloge koju je, prema njegovoj oceni, u tom procesu imao Milo Lompar.

ГРАОВАЦ РАЗОТКРИО ПОЗАДИНУ СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ: Мило Ломпар послужио као маска за обману народа! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/tvmacva

Graovac je govorio o sastavu liste, političkim stavovima njenih članova i ulozi pojedinih političkih aktera i obaveštajnih struktura u njenom formiranju.

– Dinko Gruhonjić je u Novom Sadu objavio jedan tekst u kome je rekao, parafraziraću, da srpska deca sa one strane Drine koja žive u Novom Sadu imaju kratke noge i tup pogled. Takva izjava je toliko rasistička, da je to teško objasniti. Sad zamislite 24 čoveka koja stanu i podrže Dinka Gruhonjića kad se traži njegova odgovornost zbog te ili sličnih izjava koje iznosi. E te 24 osobe se nalaze na toj listi. Sad shvatate kakva je to lista? Ona je izrazito građanistička, izrazito levo-liberalna. A znate zašto je takva? Zato što je pravljena od strane Bojana Pajtića, Dušana Petrovića i nemačkih obaveštajno-bezbednosnih struktura (ne toliko britanskih) – i oni su bili upleteni u sve to. Ali da su oni imali ključnu ulogu, Milo Lompar bi ostao na toj listi. Znate zašto? Zato što treba neki nacionalista jak da pokrije tu listu – rekao je Graovac.

U objavi se posebno ističe tvrdnja da je Lompar trebalo da posluži kao nacionalno prepoznatljivo ime koje bi, prema Graovčevom tumačenju, trebalo da prikrije političku orijentaciju ostatka liste.

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