GRAOVAC RAZOTKRIO POZADINU "STUDENTSKE LISTE": Milo Lompar poslužio kao maska za obmanu naroda! (VIDEO)
INSTAGRAM profil "tvmacva" objavio je status pod nazivom "Milo Lompar kao maska", uz video u kojem analitičar Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost iznosi svoje viđenje pozadine formiranja "Studentske liste" i uloge koju je, prema njegovoj oceni, u tom procesu imao Milo Lompar.
Graovac je govorio o sastavu liste, političkim stavovima njenih članova i ulozi pojedinih političkih aktera i obaveštajnih struktura u njenom formiranju.
– Dinko Gruhonjić je u Novom Sadu objavio jedan tekst u kome je rekao, parafraziraću, da srpska deca sa one strane Drine koja žive u Novom Sadu imaju kratke noge i tup pogled. Takva izjava je toliko rasistička, da je to teško objasniti. Sad zamislite 24 čoveka koja stanu i podrže Dinka Gruhonjića kad se traži njegova odgovornost zbog te ili sličnih izjava koje iznosi. E te 24 osobe se nalaze na toj listi. Sad shvatate kakva je to lista? Ona je izrazito građanistička, izrazito levo-liberalna. A znate zašto je takva? Zato što je pravljena od strane Bojana Pajtića, Dušana Petrovića i nemačkih obaveštajno-bezbednosnih struktura (ne toliko britanskih) – i oni su bili upleteni u sve to. Ali da su oni imali ključnu ulogu, Milo Lompar bi ostao na toj listi. Znate zašto? Zato što treba neki nacionalista jak da pokrije tu listu – rekao je Graovac.
U objavi se posebno ističe tvrdnja da je Lompar trebalo da posluži kao nacionalno prepoznatljivo ime koje bi, prema Graovčevom tumačenju, trebalo da prikrije političku orijentaciju ostatka liste.
Preporučujemo
LOMPAR RAZOTKRIO PLAN "STUDENTSKE LISTE": Hoće da vrate DS, ali u drugom obliku (VIDEO)
06. 10. 2026. u 11:41
PO DIREKTIVI BOJANA PAJTIĆA! Pavle Grbović prostački prozvao Lompara (FOTO)
18. 09. 2026. u 07:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)