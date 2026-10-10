SPECIJALNI PROGRAM ZA JUG SRBIJE: Vučić predstavio 6 stubova razvoja - fantastične vesti za narod! (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", oglasio se na društvenoj mreži Instagram povodom posebnog programa za jug Srbije.

Foto: Pritnskrin Instagram/avucic

- Kao što sam obećao, pripremamo poseban program za jug Srbije. Borili smo se, radili i gradili, ali znamo da to nije dovoljno. Zato ćemo uložiti dodatni napor i ogroman novac kako bi ljudi na jugu Srbije mogli da dostignu životni standard kakav imaju građani u drugim delovima zemlje, posebno u Beogradu i Novom Sadu - naveo je Vučić.

Vučić najavio je poseban program razvoja pet okruga na jugu Srbije, koji bi trebalo da obuhvati 50.000 novih radnih mesta do 2035. godine, više od 20 velikih investicija, modernizaciju 1.000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva i trostruko povećanje broja turističkih noćenja.

On je istakao da se poseban program odnosi na Zaječarski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski okrug, uključujući Niš, Prokuplje, Pirot, Leskovac, Vranje i ostale opštine.

- Danas nam tu živi oko 850.000 ljudi i zaposlenost je mnogo veća nego 2012. godine. Radi 241.000 ljudi, u odnosu na 203.000 tada. Međutim, to nije dovoljno - rekao je Vučić.

On je objasnio da se poseban program uvodi zato što jug Srbije, uprkos ravnomernom razvoju i dodatnim podsticajima, nastavlja da zaostaje za drugim delovima zemlje i suočava se sa iseljavanjem stanovništva.

- Kada razvijamo ravnomerno, pa čak i damo jedan, dva ili tri odsto prednosti, jug Srbije uvek zaostaje i prazni nam se. Pravimo specijalni program - poručio je Vučić.

On je naveo da su njegov tim i on već definisali šest stubova razvoja, počevši od investicija i industrije, sa ciljem otvaranja 50.000 novih radnih mesta do 2035. godine. Prema njegovim rečima, plan predviđa posebne subvencije za jug Srbije, nove i proširene industrijske zone, kao i razvoj domaćih dobavljača.

Vučić je rekao da drugi stub obuhvata infrastrukturu i bolje povezivanje juga Srbije sa ostatkom zemlje i Evropom, uključujući puteve, železnicu, posebno pravce prema Severnoj Makedoniji, unapređenje elektroenergetske mreže, izgradnju dalekovoda i niskonaponske mreže, kao i razvoj gasovoda i budućeg naftovoda.

- Nema razvoja bez povezanosti - naglasio je Vučić.

Govoreći o trećem stubu, turizmu i lokalnoj vrednosti, on je istakao da lokalno stanovništvo mora da postane partner u razvoju i da će država iskoristiti prirodne potencijale ovog dela Srbije.

On je najavio ulaganja u strateške turističke lokacije, od vidikovaca poput Kablara do Sijarinske, Vranjske, Bujanovačke i Niške Banje, uz dodatnu podršku države kroz posebne subvencije, uključujući pomoć privatnim vlasnicima.

- Mi želimo da poljoprivreda postane zaštitni znak juga Srbije. Napravićemo 'Made in Serbia', 'Made in South Serbia' takođe - rekao je Vučić.

On je objasnio da je cilj da se na jugu Srbije razviju prerada i pakovanje poljoprivrednih proizvoda, izgradnja hladnjača i sušara, kao i logističkih centara, kako bi se povećala vrednost robe koja se plasira na tržište.

- Želimo da imamo zajednički nastup na domaćem i stranom tržištu, da ne izvozimo sirovinu, već da izvozimo proizvod, vrednost i znanje sa juga Srbije - poručio je Vučić.

Kao četvrti stub razvoja naveo je sela i lokalne zajednice, uz najavu posebnog programa „Prva kuća na jugu“. Prema njegovim rečima, ideja nije da se mladima nude polusrušene kuće u udaljenim mestima bez perspektive, već moderne kuće i uređena naselja u kojima mogu da grade svoju budućnost.

Vučić je dodao da će država izdvojiti značajna sredstva za nerazvijene opštine i da će Trgovište, Bosilegrad, Babušnica, Surdulica, Vladičin Han i Medveđa dobijati znatno veća transferna sredstva nego do sada.

- I dalje najveći deo novca ide bogatijima - rekao je Vučić, najavljujući i dodatnu podršku poljoprivrednicima i malim biznisima.

Kao šesti stub izdvojio je ljude, znanje i zdravlje, uz planove za modernizaciju škola i bolnica, razvoj dualnog obrazovanja i otvaranje najmanje deset regionalnih centara za obuku.

On je najavio i posebne programe za povratak mladih koji su završili fakultete i stekli iskustvo u inostranstvu, kao i mere za smanjenje odlazaka mladih iz sela.

- Napravićemo posebne projekte koji daju lice programu, od Vlasine za 365 dana, do Trga juga, do Sijarinske Banje, Caričinog grada na kojem smo već radili - rekao je Vučić.

Govoreći o konkretnim ciljevima, on je naveo da bi u narednih deset godina trebalo da bude realizovano više od 20 velikih investicija, pripremljeno najmanje deset strateških projekata sa jasnim budžetom i modelom finansiranja, kao i razvijeno više od deset industrijskih baza.

Prema najavljenom planu, broj turističkih noćenja trebalo bi da bude utrostručen, dok bi 1.000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva bilo modernizovano. Plan predviđa i najmanje deset regionalnih centara za razvoj znanja i dualnog obrazovanja.

- To je moja ideja i to ću da sprovedem u delo - poručio je Vučić.

Na kraju, on je pozvao građane juga Srbije da imaju u vidu dosadašnja ulaganja države, ali je istakao da ona nisu bila dovoljna i da predstoji dodatni napor.

- Zato ćemo sada da uložimo i dodatni napor i ogroman novac, da bi ljudi na jugu Srbije mogli po svom standardu da se izjednače sa ostatkom Srbije, posebno sa Beogradom i Novim Sadom. Živeo jug Srbije, živela Srbija - zaključio je Vučić.