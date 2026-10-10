VUČIĆEVE REČI ODJEKNULE U KRAGUJEVCU: Ovo su ključne poruke njegovog govora, izneo detaljan plan za naredne godine

ALEKSANDAR Vučić je na Velikom skupu Ujedinjene Srbije u Kragujevcu govorio o izborima 25. oktobra, političkim protivnicima, spoljnim pritiscima, velikim promenama unutar vlasti, ekonomskim ciljevima i razvoju Šumadije, a posebno je poručio da Srbija mora da sačuva samostalnost, vojnu neutralnost i pravo da sama odlučuje o odnosu prema Rusiji i Kosovu i Metohiji.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Aleksandar Vučić je govor u Kragujevcu počeo zahvaljujući okupljenima na atmosferi za koju je rekao da nije doživeo tokom 33 godine političkog rada i zajedničkih skupova sa Tomislavom Nikolićem.

— Nikada u te 33 godine nisam doživeo atmosferu kao večeras u Kragujevcu. Beskrajno hvala Šumadiji, beskrajno hvala Kragujevcu — rekao je Vučić.

Izbori 25. oktobra

Jedna od glavnih tema govora bili su izbori 25. oktobra, koje je Vučić opisao kao „odsudnu i odlučujuću bitku“.

Tvrdio je da izborna borba neće biti teška zbog snage domaćih protivnika, već zbog, kako je rekao, velikog pritiska spolja.

— Velika sila je udarila na našu zemlju. Nisu ovde smislili da nam decu, đake i studente izvode iz škola. Negde drugde je to smišljeno — rekao je Vučić.

Govoreći o blokadama i studentskoj listi, rekao je da građani moraju da odlučuju o politici Srbije, a ne plenumi ili bilo ko sa strane.

— Pokušali su da nam kažu da ne odlučujete vi, građani Srbije, već nekakvi plenumi — rekao je.

Kritikovao je i to što, prema njegovim rečima, predstavnici studentske liste izbegavaju direktna politička sučeljavanja i ne žele da unapred objasne građanima kakvu bi politiku vodili.

Oštar napad na bivšu vlast

Vučić je veliki deo govora posvetio periodu pre 2012. godine, optužujući nekadašnju vlast za uništavanje fabrika i radnih mesta.

Posebno je izdvojio Kragujevac.

— Kragujevac danas, sa manje stanovnika, ima 14.000 zaposlenih više nego u to vreme — rekao je.

Govoreći o listi političkih protivnika, tvrdio je da na njoj nema obećanih novih lica.

— Pričali su da će biti mladi ljudi. Nema ni mladih, ni seljaka, ni radnika. Njih interesuju fotelje i njihovi džepovi — rekao je Vučić.

Ponovio je i tvrdnju da bi ekonomska politika njegovih protivnika dovela do snažnog slabljenja dinara.

— Već vam kažu: izaberite nas, imaćete evro za 200 dinara — rekao je.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

„Hoćemo srpsku politiku bez diktata spolja“

Vučić je govorio i o događajima posle 2000. godine i tvrdio da su nekadašnji politički akteri unapred prihvatali zahteve zapadnih država vezane za Crnu Goru i tzv. Kosovo.

Zatim je postavio pitanje kakvi bi zahtevi, prema njegovoj oceni, mogli da uslede u budućnosti.

— Tražiće da formalno priznamo nezavisno Kosovo, da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji. Mi hoćemo da vodimo srpsku politiku, bez diktata spolja — rekao je.

Posebno je zahvalio Srbima sa Kosova i Metohije.

— Nikada, nikada, nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova. Čuvaćemo i štititi Ustav i čuvati našu zemlju — poručio je.

Otkrio šta je rekao Putinu

Govoreći o četiri godine tokom kojih Srbija nije uvodila sankcije Rusiji, Vučić je ispričao detalj razgovora sa Vladimirom Putinom.

— Rekao sam Putinu: „Neću te zvati, osim ako ne budem morao da uvedem sankcije“, što bi značilo da je Srbija toliko pritisnuta da više ne mogu da izdržim — rekao je.

Kako je naveo, Putin mu je kasnije govorio da mu je drago što takav poziv nije dobio.

Vučić je rekao da je tu odluku donosio vodeći računa o interesima Srbije, tradiciji i odnosu prema prijateljskim državama.

— Prijateljima ne okrećemo leđa kada im je teško — rekao je.

Velika čistka u vlasti

Jedna od najkonkretnijih političkih najava odnosila se na kadrovske promene.

Vučić je rekao da njegova politička opcija mora prvo da promeni samu sebe.

— Više od 50 odsto ljudi u lokalu moraće da ode sa vlasti, da ih zamenimo novim ljudima koji žele da slušaju građane — rekao je.

Dodao je da će promene među ministrima biti „još veće“.

Kao prioritete narednog perioda naveo je vodosnabdevanje, kanalizaciju, zdravstvene objekte, vojnu neutralnost, jačanje vojske i veće prisustvo vlasti među običnim građanima.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Kragujevac: putevi, bolnice, tehnologija

Vučić je najavio nastavak velikih ulaganja u Kragujevac.

Govorio je o Severnoj obilaznici, brzoj saobraćajnici, povezivanju sa koridorima 10 i 11 i završetku projekta „Vožd Karađorđe“.

Najavio je i veliko ulaganje u zdravstvene objekte.

— U martu ili aprilu kreće prva faza, druga od 2029. do 2032. godine, da to bude spejs šatl ovde, šumadijski — rekao je.

Kragujevac je nazvao inovacionim distriktom i najavio nove data centre i superkompjutere.

— Hoćemo još data centara, hoćemo još superkompjutera — rekao je.

Plata 1.500 evra, penzija preko 750

Jedno od najvećih ekonomskih obećanja odnosilo se na zarade u Kragujevcu.

— Danas je prosečna plata u Kragujevcu 992 evra. Do kraja mandata sledeće vlade prosečna plata biće 1.500 evra — rekao je Vučić.

Obratio se i penzionerima.

— U januaru će prosečna penzija u Srbiji biti 520 evra. Želim da pre kraja mog mandata bude preko 750 evra — rekao je.

Penzionerima je poručio da pri glasanju razmišljaju o budućnosti svoje dece, unuka i praunuka.

„Ne nasedajte na provokacije“

U završnici govora Vučić je pozvao svoje pristalice da tokom izbornog procesa budu mirne i disciplinovane.

Tvrdio je da politički protivnici očekuju poraz i da će pokušavati da osporavaju rezultate.

— Nemojte da nasedate na provokacije. Samo ih pustite — rekao je.

Poručio je da želi što ubedljiviji rezultat, ali i da izbori proteknu bez incidenata.

Posebno je zahvalio ženama iz Šumadije na podršci.

— Hvala vam, žene Šumadije, na ljubavi i na tome što ste uvek bile jedan od najodgovornijih delova našeg društva — rekao je Vučić.

Govor je završio pozivom okupljenima na političku mobilizaciju pred izbore 25. oktobra, preneo je Alo!

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