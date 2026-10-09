"PA ZAR NIJE?" Blokaderku pitali da li je Ratko Mladić zločinac, ona pitanjem natrag potvrdila koliko mrze sve srpsko

OVO samo dokazuje da oni više ne mogu da sakriju mržnju prema sopstvenom narodu

(AP Photo/Peter Dejong, Pool, File)

Instagram stranica "moć_voždovca" objavila je video-zapis koji je još jednom potvrdio da blokaderi ne mogu da smisle generala VRS Ratka Mladića i da imaju izrazito loše mišljenje o njemu.

Jedna blokaderka upitana je "da li je Ratko Mladić za nju zločinac", na šta je ona odgovorila:

- Pa zar nije?

Ovo samo dokazuje da oni više ne mogu da sakriju mržnju prema sopstvenom narodu.

(24 sedam)