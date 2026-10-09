Politika

"PA ZAR NIJE?" Blokaderku pitali da li je Ratko Mladić zločinac, ona pitanjem natrag potvrdila koliko mrze sve srpsko

В.Н.

09. 10. 2026. u 21:00

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OVO samo dokazuje da oni više ne mogu da sakriju mržnju prema sopstvenom narodu

ПА ЗАР НИЈЕ? Блокадерку питали да ли је Ратко Младић злочинац, она питањем натраг потврдила колико мрзе све српско

(AP Photo/Peter Dejong, Pool, File)

Instagram stranica "moć_voždovca" objavila je video-zapis koji je još jednom potvrdio da blokaderi ne mogu da smisle generala VRS Ratka Mladića i da imaju izrazito loše mišljenje o njemu.

Jedna blokaderka upitana je "da li je Ratko Mladić za nju zločinac", na šta je ona odgovorila:

- Pa zar nije?

Ovo samo dokazuje da oni više ne mogu da sakriju mržnju prema sopstvenom narodu.

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