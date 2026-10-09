"MOJ DANILO, MOJ PONOS" Vučić podelio moćan snimak sa skupa u Kragujevcu, uz naravno "onu našu" (VIDEO)
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić podelio je snimke sa skiupa u Kragujevcu, na kojima je, između ostalog, i njegov sin Danilo.
- Moj Danilo, moj ponos - napisao je Vučić na instagramu.
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