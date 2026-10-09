VUČIĆ OBJASNIO ŠTA JE NAJVAŽNIJE: Da nam ne određuju drugi kakvu ćemo politiku da vodimo
NOSILAC i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić posetio je danas Oplenac.
- Ovaj deo izlaza iz Topole prema Kragujevcu moramo odmah da rekonstruišemo, i vrtić, imate veliku listu čekanja, moramo da rešimo i dogradimo. Sem vode, sve ovo drugo možemo brzo da uradimo. Za mene je najvažnije da uradimo ovo sa vodom, i oko domova zdravlja i bolnica, da deca i penzioneri mogu da idu u čiste bolnice i domove zdravlja, da svuda mogu da budu zadovoljni. I naravno, da čuvamo političku samostalnost Srbije, da nam ne određuju drugi kakvu ćemo politiku da vodimo. Zato nismo uveli sankcije Rusiji. (Kandidati SL) Krenuli su da nam govore kako je vladika Nikolaj kao Alojzije Stepinac. To su stvari koje ne smemo da dozvolimo. Molim vas da 25. obezbedimo zemlji budućnost - kazao je Vučić.
Preporučujemo
ANA BRNABIĆ: Glasanjem za SL omogućavate da se Srbija vrati u 2012. godinu
09. 10. 2026. u 15:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)