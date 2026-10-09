Politika

VUČIĆ OBJASNIO ŠTA JE NAJVAŽNIJE: Da nam ne određuju drugi kakvu ćemo politiku da vodimo

Novosti online

09. 10. 2026. u 15:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOSILAC i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić posetio je danas Oplenac.

ВУЧИЋ ОБЈАСНИО ШТА ЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ: Да нам не одређују други какву ћемо политику да водимо

Foto: Printskrin Informer TV

- Ovaj deo izlaza iz Topole prema Kragujevcu moramo odmah da rekonstruišemo, i vrtić, imate veliku listu čekanja, moramo da rešimo i dogradimo. Sem vode, sve ovo drugo možemo brzo da uradimo. Za mene je najvažnije da uradimo ovo sa vodom, i oko domova zdravlja i bolnica, da deca i penzioneri mogu da idu u čiste bolnice i domove zdravlja, da svuda mogu da budu zadovoljni. I naravno, da čuvamo političku samostalnost Srbije, da nam ne određuju drugi kakvu ćemo politiku da vodimo. Zato nismo uveli sankcije Rusiji. (Kandidati SL) Krenuli su da nam govore kako je vladika Nikolaj kao Alojzije Stepinac. To su stvari koje ne smemo da dozvolimo. Molim vas da 25. obezbedimo zemlji budućnost - kazao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JOVANOV SPUSTIO NA ZEMLJU VODITELJKU INSAJDERA: Od ekskurzije u Firenci napravila izbornu zaveru, a onda dobila odgovor koji nije očekivala
Politika

0 0

JOVANOV SPUSTIO NA ZEMLJU VODITELJKU INSAJDERA: Od ekskurzije u Firenci napravila izbornu zaveru, a onda dobila odgovor koji nije očekivala

OD tvrdnji da dijaspora neće moći da glasa do zabrinutosti zbog učenika koji će na dan izbora biti na ekskurziji u Firenci – voditeljka Insajdera Senka Vlatković Odavić pokušala je da otvori još jedno pitanje regularnosti izbornog procesa, ali je Milenko Jovanov njen argument dočekao sa nevericom i odgovorio uz dozu oštre ironije.

09. 10. 2026. u 15:36

Politika
Tenis
Fudbal
Stiže Mlad Mesec u Vagi: 10. oktobar je ključan - sudbina se menja za 4 znaka Zodijaka

Stiže Mlad Mesec u Vagi: 10. oktobar je ključan - sudbina se menja za 4 znaka Zodijaka