VUČIĆ OBJASNIO ŠTA JE NAJVAŽNIJE: Da nam ne određuju drugi kakvu ćemo politiku da vodimo

NOSILAC i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić posetio je danas Oplenac.

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- Ovaj deo izlaza iz Topole prema Kragujevcu moramo odmah da rekonstruišemo, i vrtić, imate veliku listu čekanja, moramo da rešimo i dogradimo. Sem vode, sve ovo drugo možemo brzo da uradimo. Za mene je najvažnije da uradimo ovo sa vodom, i oko domova zdravlja i bolnica, da deca i penzioneri mogu da idu u čiste bolnice i domove zdravlja, da svuda mogu da budu zadovoljni. I naravno, da čuvamo političku samostalnost Srbije, da nam ne određuju drugi kakvu ćemo politiku da vodimo. Zato nismo uveli sankcije Rusiji. (Kandidati SL) Krenuli su da nam govore kako je vladika Nikolaj kao Alojzije Stepinac. To su stvari koje ne smemo da dozvolimo. Molim vas da 25. obezbedimo zemlji budućnost - kazao je Vučić.