KNEŽEVIĆ ZAGRMEO: Većina Srba u Crnoj Gori uz Vučića, a ako pobede blokaderi odlaze Vojvodina i Raška oblast!

PREDSEDNIK Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević izjavio je da neće odustati od podrške Aleksandru Vučiću i izbornoj listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, ističući da su se pojedini crnogorski političari i javne ličnosti mnogo pre njega uključili u predizbornu kampanju u Srbiji, ali na strani Studentske liste, zbog čega, kako je ocenio, nisu bili izloženi kritikama.

Foto: Printskrin

Gostujući u emisiji „Fakti” na televiziji Adria, Knežević je naveo da je među prvima podršku Iliji Srdanoviću pružio bivši crnogorski diplomata Miodrag Vlahović, koji je, prema njegovim rečima, poručio da je došlo vreme da se Crnogorac nađe na čelu Srbije.

Knežević je ukazao i na javno delovanje Željka Ivanovića, za koga tvrdi da kroz svoje kolumne podržava Studentsku listu, kao i na izjave bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji je izrazio nadu da će na izborima pobediti, kako je rekao, „normalna Srbija”.

Prema Kneževićevoj oceni, takvo uključivanje crnogorskih političara u izborne procese u Srbiji nije naišlo na osudu onih koji danas osporavaju njegovo pravo da javno podrži Vučića.

Podsetio je i da je funkcioner Demokratske partije socijalista Ivan Vuković prisustvovao protestima u Beogradu 15. marta, za koje Knežević tvrdi da su bili usmereni na rušenje ustavnog poretka Srbije.

– Kada su se oni uključivali u politička dešavanja u Srbiji, niko nije reagovao. Sada se jedino meni zamera što podržavam Aleksandra Vučića, a ja ga podržavam sve vreme – poručio je Knežević.

Upozorenje na novu dezintegraciju Srbije

Govoreći o predstojećim parlamentarnim izborima, zakazanim za 25. oktobar, lider DNP-a izneo je ocenu da bi eventualna pobeda Studentske liste mogla da ima dalekosežne posledice po državno i nacionalno jedinstvo Srbije.

– Ja verujem u njegovu politiku. Ukoliko se desi da pobedi blokaderska lista, odmah će otići Vojvodina i Raška oblast i krenućemo u novu dezintegraciju srpskog naroda, kao što je to bilo 5. oktobra – rekao je Knežević.

On je naglasio da, prema njegovom uverenju, političke poruke koje dolaze od predstavnika Studentske liste pokazuju da je neophodno ozbiljno razmotriti pravac u kojem bi Srbija krenula u slučaju promene vlasti.

Knežević je istakao da mu je posebno važno očuvanje političkog i nacionalnog zajedništva srpskog naroda, kao i da ne želi da Srbija dođe u situaciju u kojoj bi, prema njegovim tvrdnjama, presudan uticaj na njenu politiku imale zapadne obaveštajne službe.

Naveo je da su njegovi nastupi na predizbornim skupovima liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” naišli na izuzetno pozitivan prijem građana.

– Gde god sam se pojavio na skupovima, bila je euforija – kazao je predsednik DNP-a.

Srbi iz Crne Gore snažno podržavaju Vučića

Knežević je posebno govorio o građanima Srbije poreklom iz Crne Gore, naglašavajući da značajan deo učesnika predizbornih skupova na kojima je govorio čine upravo ljudi koji su posle crnogorskog referenduma o nezavisnosti ostali bez biračkog prava u Crnoj Gori, ali imaju pravo glasa u Srbiji.

Foto: Instagram/avucic

Prema njegovim rečima, među njima su brojni ljudi poreklom iz Zete, Podgorice, sa Žabljaka i iz drugih krajeva Crne Gore, a velika većina onih sa kojima je razgovarao podržava politiku Aleksandra Vučića.

On je ocenio da i većina Srba koji žive u Crnoj Gori podržava Vučićevu politiku, naglašavajući da ta podrška nije samo stranačko pitanje već, prema njegovom uverenju, izraz osećanja nacionalne povezanosti.

Lider DNP-a naveo je da upravo zbog toga sa zadovoljstvom učestvuje u izbornoj kampanji u Srbiji, jer mu to pruža priliku da govori o zajedništvu dve države i srpskog naroda.

Istovremeno je ocenio da politika koju trenutno vodi Vlada Crne Gore ne odražava većinsko raspoloženje njenih građana kada je reč o odnosima sa Srbijom.

Prema njegovim rečima, pobeda Aleksandra Vučića na izborima 25. oktobra mogla bi da donese pozitivne posledice ne samo Srbiji već i Crnoj Gori, celom regionu i srpskom narodu.

Knežević: Srdanović izbegava duel sa Vučićem

Osvrćući se na predizborno nadmetanje, predsednik DNP-a izjavio je da Aleksandar Vučić uporno poziva Iliju Srdanovića na neposredan televizijski duel, ali da predstavnik Studentske liste, prema njegovoj oceni, izbegava takvo sučeljavanje.

Foto: Printskrin

Knežević smatra da bi neposredna rasprava omogućila građanima da jasnije sagledaju programske i političke razlike između dve izborne opcije.

Ponovio je da nema nameru da menja svoj stav prema Vučiću, bez obzira na kritike koje zbog toga dobija iz dela crnogorske političke javnosti.

- I da zbog Vučića ostanem bez poslaničkog mandata, ponovo bih uradio isto - rekao je.

Na pitanje da li bi nastavio da učestvuje u kampanji Aleksandra Vučića kada bi znao da će to dovesti do značajnog pada podrške njegovoj stranci u Crnoj Gori, Knežević je odgovorio da u politici ne pristaje na odricanje od sopstvenih uverenja zarad izbornog rezultata.

– Da mi sada kažu da neću ući u parlament jer podržavam Vučićevu listu, uradio bih isto. Ja ne mogu sebi da oduzmem obraz – poručio je Knežević.

On je naglasio da je spreman da preuzme politički rizik za svoje odluke i da ne namerava da menja stavove u zavisnosti od procena moguće izborne koristi ili štete.

Istovremeno je odbacio tvrdnje da njegovo učešće u kampanji u Srbiji ugrožava položaj DNP-a u Crnoj Gori.

Naprotiv, kako je rekao, rejting te stranke nikada nije bio bolji, a njeno biračko telo u potpunosti podržava njegovo političko angažovanje i podršku Vučiću.

Knežević je najavio da će posle izbora u Srbiji, 25. oktobra, biti obavljena nova procena političkog položaja i podrške Demokratskoj narodnoj partiji.

Nove optužbe na račun Spajića: Institucije ćute i štite premijera

U drugom delu razgovora, Knežević se osvrnuo i na ranije iznete tvrdnje o vojnoj evidenciji crnogorskog premijera Milojka Spajića.

Upitan kako tumači izostanak institucionalnih reakcija nakon što je u javnosti predstavio podatke o navodnom vojnom statusu predsednika Vlade Crne Gore, Knežević je ocenio da takvo ćutanje dodatno potvrđuje njegove sumnje.

– Institucije štite Milojka Spajića, kao i određene strukture u Srbiji. Mogu se dobiti podaci da je bio u vojnoj evidenciji. Ja imam još dovoljno podataka, a institucije samo neka nastave da ćute – rekao je Knežević.

On je poručio da je spreman da javno suoči argumente sa premijerom Spajićem, ali i sa Milošem Medenicom, sa kojim je prethodnih dana bio u oštroj javnoj polemici.

– Mogu da polemišem sa Milošem Medenicom, mogu i sa Spajićem, bez problema – istakao je predsednik DNP-a.

Knežević je tako ponovo otvorio pitanje o kojem je ranije iznosio dokumentaciju i tvrdnje, dok njegovi navodi o eventualnom institucionalnom prikrivanju podataka ostaju optužbe za koje nije predstavljena nezavisna potvrda.

Na kraju gostovanja, lider DNP-a još jednom je poručio da njegovo učešće u izbornoj kampanji u Srbiji nije posledica kratkoročne političke računice, već uverenja da su stabilnost Srbije, očuvanje nacionalnog jedinstva i jačanje odnosa Beograda i Podgorice od suštinskog značaja za budućnost srpskog naroda.

Smatra da bi pobeda liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” predstavljala pozitivan ishod i za političku stabilnost regiona, dok je ponovio da ga u takvoj podršci ne mogu pokolebati ni kritike političkih protivnika ni moguće posledice po lični ili stranački rejting.

(Politika onlajn)

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