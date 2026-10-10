"UBIĆU TEBE I SVE OKO TEBE!" Jeziv napad simpatizera "studentske liste" na Dinu Vučinić u Novom Sadu

DINU Vučinić, predsednicu Skupštine Grada Novog Sada, napao je juče u tom gradu simpatizer "studentske liste".

Foto: Instagram/dina_vucinic

Naime, Dina Vučinić je oko 18.20 časova išla po dete u školu kada je, dok se nalazila u svom vozilu na semaforu u Ulici Ive Andrića, došlo do incidenta sa vozačem automobila marke "audi A6".

Vozač je, kako saznajemo, prišao njenom vozilu, psovao je i uputio joj pretnje: "Mamu ti je*em, ćaci. Videćeš kada studenti pobede. Ubiću tebe i sve oko tebe".

Ovo je samo još jedan u nizu blokaderskih napada na žene, posebno one koje ne podržavaju politiku nasilja i terora koju blokaderi sprovode skoro dve godine.

(Informer)

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