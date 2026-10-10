Politika

"UBIĆU TEBE I SVE OKO TEBE!" Jeziv napad simpatizera "studentske liste" na Dinu Vučinić u Novom Sadu

В.Н.

10. 10. 2026. u 08:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DINU Vučinić, predsednicu Skupštine Grada Novog Sada, napao je juče u tom gradu simpatizer "studentske liste".

УБИЋУ ТЕБЕ И СВЕ ОКО ТЕБЕ! Језив напад симпатизера студентске листе на Дину Вучинић у Новом Саду

Foto: Instagram/dina_vucinic

Naime, Dina Vučinić je oko 18.20 časova išla po dete u školu kada je, dok se nalazila u svom vozilu na semaforu u Ulici Ive Andrića, došlo do incidenta sa vozačem automobila marke "audi A6".

Vozač je, kako saznajemo, prišao njenom vozilu, psovao je i uputio joj pretnje: "Mamu ti je*em, ćaci. Videćeš kada studenti pobede. Ubiću tebe i sve oko tebe".

Ovo je samo još jedan u nizu blokaderskih napada na žene, posebno one koje ne podržavaju politiku nasilja i terora koju blokaderi sprovode skoro dve godine.

(Informer)

BONUS VIDEO: Pesma Merime Njegomir posvećena Vučiću u Kragujevcu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VUČIĆEVE REČI ODJEKNULE U KRAGUJEVCU: Ovo su ključne poruke njegovog govora, izneo detaljan plan za naredne godine
Politika

0 3

VUČIĆEVE REČI ODJEKNULE U KRAGUJEVCU: Ovo su ključne poruke njegovog govora, izneo detaljan plan za naredne godine

ALEKSANDAR Vučić je na Velikom skupu Ujedinjene Srbije u Kragujevcu govorio o izborima 25. oktobra, političkim protivnicima, spoljnim pritiscima, velikim promenama unutar vlasti, ekonomskim ciljevima i razvoju Šumadije, a posebno je poručio da Srbija mora da sačuva samostalnost, vojnu neutralnost i pravo da sama odlučuje o odnosu prema Rusiji i Kosovu i Metohiji.

10. 10. 2026. u 07:33

Politika
Tenis
Fudbal
AIKBANK NAGRADNA IGRA: Vaša šansa da osvojite stan u Beogradu

AIKBANK NAGRADNA IGRA: Vaša šansa da osvojite stan u Beogradu