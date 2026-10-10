NAPETO U SLOVENIJI: Sutra 4 važna refernduma pred građanima
U SLOVENIJI se u nedelju održavaju četiri referenduma, a danas posle 00.00 je počela izborna tišina koja će ostati na snazi do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 19.00 časova, preneli su danas slovenački mediji.
Biće održani referendumi o izmenama i dopunama Zakona o parlamentarnoj istrazi i još tri konsultativna referenduma, prenosi RT Slovenije Tokom perioda izborne tišine, zabranjeni su svi sadržaji političkog oglašavanja i drugi oblici političke propagande namenjeni uticaju na odluke birača.
To uključuje propagandu u medijima, elektronske publikacije i propagandu korišćenjem telekomunikacionih usluga, postavljanje novih postera i distribuciju letaka sa sadržajem političkog oglašavanja, objavljivanje video snimaka ili reklama političkih stranaka, podsticanje birača na način glasanja i javni skupovi vezani za kampanju.
Tokom perioda izborne tišine, slovenačko Ministarstvo unutrašnjih poslova imaće dežurnu službu koja će primati prijave o kršenjima perioda izborne tišine.
Kršenje izborne tišine kažnjivo je novčanim kaznama od 800 do 3.000 evra za organizatore kampanje, od 300 do 600 evra za odgovorno lice organizatora kampanje, od 250 do 500 evra za pravno lice ili preduzetnika i od 150 do 250 evra za fizičko lice.
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