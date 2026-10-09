AIKBANK NAGRADNA IGRA: Vaša šansa da osvojite stan u Beogradu

ŠTA biste uradili kada biste osvojili stan od 98 kvadrata u Beogradu?

foto: AikBank

Pitanje možda zvuči kao nešto o čemu se mašta, ali za jednog učesnika velike AikBank nagradne igre, takvo maštanje bi ove jeseni moglo da postane stvarnost.

AikBank je pokrenula veliku nagradnu igru u kojoj mogu da učestvuju svi koji u AikBank imaju otvoren dinarski tekući račun i koji u periodu od 05. oktobra do 16. novembra 2026. godine, obave tri transakcije putem AikBank mobilne aplikacije.

Te transakcije mogu biti plaćanja mesečnih računa, instant plaćanja, prenos novca prijateljima na broj telefona putem usluge Prenesi ili bilo koji drugi prenos novca – važno je samo da pojedinačna transakcija ka drugim licima bude u minimalnom pojedinačnom iznosu od 500 dinara.

Glavna nagrada je stan od 98 kvadrata u novoizgrađenom stambenom kompleksu Sunnyville, u Beogradu.

foto: AikBank

Pored stana, nagradni fond obuhvata još 63 nagrade, a svaka od njih je dobar razlog za učešće: po jedno putovanje u Pariz i u Madrid, tri iPhone 17 Pro Max telefona, tri Samsung Z Fold telefona, dva Avanti-Montari električna bicikla, tri para AirPods Max 2 slušalica, po 20 vaučera za kupovinu u SportVision radnjama i na Ananas platformi, i 10 paketa MediGroup premijum zdravstvenog osiguranja.

Ako ste već klijent ove banke, ažurirajte svoju mobilnu aplikaciju i koristite je za plaćanja, kao i do sada. Ako još uvek nemate račun u AikBank, to možete promeniti odmah, čak i bez odlaska u filijalu, jer ova banka omogućava da bilo koji od 3 paketa računa: Aik Start, Aik Advance i Aik Supreme, otvorite 100% online, sa svog telefona i za samo 15 minuta. Naravno, ako vam je to praktičnije, račun možete otvoriti i u bilo kojoj od 110 filijala u 58 gradova u Srbiji.

Nakon toga, preostaje da novu AikBank mobilnu aplikaciju koristite za svakodnevna plaćanja i možda će samo tri transakcije biti razlog zašto će baš vas ove jeseni pitati šta ćete uraditi sa svojim novim stanom u Beogradu.

Izvlačenje nagrada će se održati 18. novembra 2026. godine. Sve detalje o pravilima nagradne igre možete pogledati na sajtu aikBank.