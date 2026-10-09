SRBIJA PRED VELIKOM PROMENOM VREMENA: Za vikend stižu kiša i pljuskovi, a onda sledi drastičan pad temperature
U SRBIJI će danas biti pretežno oblačno i svežije u većem delu zemlje, uz povremenu kišu u zapadnim, jugozapadnim, južnim i centralnim predelima, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Najviša dnevna temperatura kretaće se od 20 stepeni na zapadu do 28 stepeni na istoku Srbije.
Na jugoistoku i istoku zemlje biće umereno oblačno i suvo, uz toplije vreme i slab do umeren južni vetar. U ostalim predelima duvaće slab do umeren severozapadni vetar.
Sutra toplo, a onda stiže osetno zahlađenje
U subotu će biti pretežno oblačno. Ujutru se na severu Vojvodine ponegde očekuje kratkotrajna kiša, dok će posle podne padavine i lokalni pljuskovi prvo zahvatiti južne i jugozapadne, a zatim i ostale delove Srbije.
Lokalno veća količina padavina očekuje se krajem dana i tokom noći između subote i nedelje na severozapadu Srbije, javlja RHMZ.
Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, dok će na severu Vojvodine biti severnog i severoistočnog vetra. Jutarnja temperatura biće od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 22 stepena na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku zemlje.
U nedelju se očekuje osetan pad temperature, a hladnije vreme zadržaće se i tokom naredne sedmice. Najviša dnevna temperatura u većini mesta biće od 14 do 18 stepeni.
U nedelju kiša i pljuskovi, evo kakvo vreme nas čeka sledeće sedmice
U nedelju će biti oblačno, sa kišom i lokalnim pljuskovima. Postepeni prestanak padavina očekuje se posle podne na severu i zapadu zemlje, dok će kiša u ostalim predelima prestati uveče i tokom noći.
Početkom naredne sedmice očekuje se umereno oblačno vreme. Ponedeljak će biti suv, dok se u utorak i sredu ponovo prognoziraju padavine, osim u severnim predelima Srbije.
Prema prognozi RHMZ-a, naredni dani donose značajnu promenu vremena, sa kišom tokom vikenda i osetno nižim temperaturama koje će se zadržati i sledeće sedmice.
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