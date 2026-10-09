IDEA marketi kroz Biraj roze deo prihoda usmeravaju Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije
Kompanija IDEA marketi kroz inicijativu Biraj roze tokom oktobra izdvaja deo prihoda od prodaje posebno označenih proizvoda za donaciju Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.
U inicijativu je uključeno više od 50 partnera i dobavljača i više od 80 brendova, dok kupci u IDEA, Roda i Mercator prodavnicama izborom proizvoda sa oznakom Biraj roze doprinose formiranju zajedničke donacije.
Na ovaj način kompanija povezuje ono što čini samu snagu retail poslovanja – veliku maloprodajnu mrežu, snažna partnerstva sa dobavljačima i veliki broj svakodnevnih kupovina – sa konkretnim doprinosom instituciji od značaja za celo društvo. Istovremeno, kroz prodajna mesta i komunikacione kanale inicijativa dodatno skreće pažnju na značaj prevencije raka dojke.
„Drago mi je što je moje prvo javno obraćanje u ulozi CEO ALTA Retail povezano upravo sa inicijativom Biraj roze, jer ona na dobar način pokazuje kako vidimo ulogu naše kompanije – kao snažnog poslovnog sistema koji, pored razvoja poslovanja, prepoznaje i teme koje su važne za ljude i zajednicu u kojoj poslujemo.
Tokom oktobra u IDEA, Roda i Mercator prodavnicama deo prihoda od posebno označenih proizvoda biće doniran Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Posebno mi je važno što smo oko ove inicijative okupili više od 50 partnera i dobavljača i više od 80 brendova. To pokazuje koliko možemo da uradimo kada jedan veliki sistem svoju snagu i partnerstva usmeri ka zajedničkom cilju.
Kao jedan od najvećih privatnih poslovnih sistema i poslodavaca u zemlji, imamo značajan ekonomski i društveni uticaj. Investiramo u razvoj poslovanja, zapošljavanje, infrastrukturu i dugoročni rast, ali smatramo da veličina kompanije sa sobom nosi i odgovornost da prepozna gde njeni resursi, partnerstva i prisustvo mogu imati dodatnu vrednost za društvo.
Podrška Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije upravo je takav primer – konkretan doprinos instituciji od velikog značaja za celo društvo.
U novembru nastavljamo kroz Biraj plavo, sa fokusom na zdravlje muškaraca. Želimo da ovakve teme budu deo šireg i dugoročnog pristupa odgovornom poslovanju, a ne samo pojedinačnih aktivnosti.
Za ALTA Retail odgovornost nije dodatak poslovanju. Ona je deo standarda po kojem želimo da rastemo, investiramo i gradimo kompaniju dugoročno“, izjavila je Branislava Kosovac, CEO ALTA Retail, vlasnika kompanije IDEA marketi.
Kompanija i potrošači zajedno do konkretnog rezultata
Tokom celog oktobra kupci u IDEA, Roda i Mercator prodavnicama mogu da pronađu proizvode označene znakom Biraj roze. Njihovom kupovinom učestvuju u inicijativi, dok IDEA marketi deo prihoda ostvarenog prodajom tih proizvoda izdvajaju za donaciju Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.
Takav model omogućava da se pojedinačne odluke potrošača, ulaganje kompanije i podrška velikog broja poslovnih partnera objedine u zajednički rezultat. Širina inicijative – više od 50 partnera i dobavljača i više od 80 uključenih brendova – dodatno povećava mogućnost da doprinos bude značajan.
Pored finansijskog doprinosa, Biraj roze koristi svakodnevni kontakt IDEA, Roda i Mercator prodavnica sa velikim brojem ljudi kako bi podsetio na značaj prevencije i pravovremene brige o zdravlju.
Inicijativa se ne završava u oktobru. Tokom novembra sledi Biraj plavo, sa fokusom na teme važne za zdravlje muškaraca, čime IDEA marketi nastavljaju isti princip – povezivanje poslovnog dometa, partnerstava i konkretne podrške sa zdravstvenim temama koje imaju širi društveni značaj.
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