SVE ĐUKANOVIĆEV LOBI PROTIV SRBIJE: Potpuni ludaci (VIDEO)
POLITIKOLOG Vladimir Pavićević još jednom je stao na stranu blokaderskog narativa tako što je zamerio Milu Lomparu koji je zadržao sopstveni stav i nije se uklopio u poglede koje zastupa studentska lista, nazivajući to "izdajom intelektualca".
- Čin Mila Lompara da ne podrži studentsku listu smatram izdajom jednog intelektualca. Mnogi smo razočarani takvim delovanjem- naveo je Pavićević.
- Smešno nam je ovo kad se naduri, naljuti, shvataš, pa ovako, pa onako, ali izdaja jednog intelektualca, shvataš, mora da bude evidentirana preko jedne pune istine ovde, u ovom osvrtu - dodao je politikolog.
Preporučujemo
LOMPAR RAZOTKRIO PLAN "STUDENTSKE LISTE": Hoće da vrate DS, ali u drugom obliku (VIDEO)
06. 10. 2026. u 11:41
VUČIĆ: Studenti sa liste izmislili novi slučaj, a na pitanja ne odgovaraju
06. 10. 2026. u 10:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)