SVE ĐUKANOVIĆEV LOBI PROTIV SRBIJE: Potpuni ludaci (VIDEO)

POLITIKOLOG Vladimir Pavićević još jednom je stao na stranu blokaderskog narativa tako što je zamerio Milu Lomparu koji je zadržao sopstveni stav i nije se uklopio u poglede koje zastupa studentska lista, nazivajući to "izdajom intelektualca".

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- Čin Mila Lompara da ne podrži studentsku listu smatram izdajom jednog intelektualca. Mnogi smo razočarani takvim delovanjem- naveo je Pavićević.

- Smešno nam je ovo kad se naduri, naljuti, shvataš, pa ovako, pa onako, ali izdaja jednog intelektualca, shvataš, mora da bude evidentirana preko jedne pune istine ovde, u ovom osvrtu - dodao je politikolog.