MALI O NAPADIMA NA VUČIĆEVU PORODICU: Svaki put kada su oni pomenuli mržnju, on je pružao ruku

MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali istakao je da su mu prethodnih godina najteže padali napadi na porodicu Aleksandra Vučića.

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- Svaki put kada su oni pomenuli mržnju, on je pružao ruku. Ruku da razgovaramo, ruku pomirenja. Oni tu ruku nisu prihvatili. Na svaki njihov akt nasilja, mi smo uvek odgovarali: mir i stabilnost, mir i stabilnost. Na kraju krajeva, policija skoro nikada nije ni reagovala na to što su oni njih napadali, bacali kamenice, palili prostorije SNS-a. S treće strane, na svaki njihov akt nerada, blokada, mi smo odgovarali radom, otvaranjem novih radnih mesta i svim ostalim stvarima. Dakle, gledajte, i ne možete da uradite više od onoga što vam i ta druga strana dozvoljava. Ako je kod njih samo mržnja, samo nasilje, ja se nadam samo da će videti da većina građana Srbije to ne želi. Možda će na takav način oni da se smire. Ali s druge strane, ako im je to politika, neka i pokazuju još ove 2-3 nedelje, nek ljudi vide tačno šta su i kako su, pa da vidimo za šta će glasati - izjavio je Mali tokom gostovanja u "Jutru na Blicu".