Politika

VUČIĆ SREO PROSLAVLJENOG GLUMCA: "Ne može baš tako lako da se sakrije!" (VIDEO)

24 Седам

05. 10. 2026. u 15:31

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NOSILAC liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić sreo je danas glumca Branislava Lečića.

ВУЧИЋ СРЕО ПРОСЛАВЉЕНОГ ГЛУМЦА: Не може баш тако лако да се сакрије! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

-  Lečić ipak ne može baš tako lako da se sakrije! - poručio je Aleksandar Vučić koji se tokom obilaska Srbije i razgovora sa narodom sreo i sa velikim glumcem.

- Drago mi je da te vidim, rekao je Vučiću s kojim se srdačno rukovao.

- Možeš sve?, upitao ga je Vučić. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ma, moram.

- I sve stigneš?

- Nego, moram!

- Ja sam srećan što si angažovan i što si zadovoljan, i što radiš važne stvari za Srbiju - rekao je Vučić.

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