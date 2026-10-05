VUČIĆ SREO PROSLAVLJENOG GLUMCA: "Ne može baš tako lako da se sakrije!" (VIDEO)

NOSILAC liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić sreo je danas glumca Branislava Lečića.

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- Lečić ipak ne može baš tako lako da se sakrije! - poručio je Aleksandar Vučić koji se tokom obilaska Srbije i razgovora sa narodom sreo i sa velikim glumcem.

- Drago mi je da te vidim, rekao je Vučiću s kojim se srdačno rukovao.

- Možeš sve?, upitao ga je Vučić.

- Ma, moram.

- I sve stigneš?

- Nego, moram!

- Ja sam srećan što si angažovan i što si zadovoljan, i što radiš važne stvari za Srbiju - rekao je Vučić.