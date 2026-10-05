"TERITORIJE NAM SE PRAZNE" Vučić: Moramo više da radimo za majke i decu
NA PITANjE novinara može li da se zaustavi pad broja stanovnika, Aleksandar Vučić rekao je daje Srbija na oko 1,68 stope nataliteta, a da je za prostu zamenu potrebno oko 2,1 odsto.
- U Albaniji, Hrvatskoj, svuda je još manje. U Srbiji ne pada. Gledao sam brojke. To pokazuje koliko su sve naše teritorije prazne, koliko dece nemamo jer se bavimo neretko besmislenim stvarima umesto ovim. Šta da radite.. - rekao je Vučić
- Mnogo problema ima. Kada to uradimo, ne znači da će biti veći prirodni priraštaj, ali važno je da obezbedimo za majku. Da ne deli sobu, da ne bude prljavo, zato gradimo porodilišta, Da li može sve odjednom, pa ne može. Nismo mi Emirati, ali ne postoji ništa lepše. Naše mere su sad velike, za treće dete su baš velike. Treba da uvedemo za četvrto i peto, ali radićemo na tome - dodao je on.
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