Politika

RASKRINKANE LAŽI: Tihomir Stanić tvrdi da se nikada nije bavio politikom, a evo šta je pričao 2016. godine!

24 Седам

05. 10. 2026. u 15:33

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BLOKADERSKI glumac i osmi kandidat na njihovoh listi listi Tihomir Stanić uhvaćen je u brutalnom obmanjivanju javnosti dok bez trunke srama ubeđuje građane da su oni nekakva "nova lica" koja se nikada nisu bavila politikom!

РАСКРИНКАНЕ ЛАЖИ: Тихомир Станић тврди да се никада није бавио политиком, а ево шта је причао 2016. године!

Foto: Printscreen

Stanić je bez trunke srama nedavno izjavio:

- Mi ovde okupljeni, mi na "Studentskoj listi - studenti pobeđuju", mi smo prvi put u politici! - rekao je on.

Međutim, arhivski snimci i činjenice ga potpuno demantuju! 

Isti taj Tihomir Stanić je 2016. godine bio aktivista i poslušnik žutog režima DOS, kada je uzeo direktno učešće u kampanji i poručivao narodu:

- Ne smemo zaboraviti šta je sve Demokratska stranka učinila za dobro u Srbiji i zato glasam za Demokratsku stranku! - rekao je on tada.

Ova sramna laž je još jedan dokaz da je celokupna blokaderska lista obična podvala građanima Srbije.

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