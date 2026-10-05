RASKRINKANE LAŽI: Tihomir Stanić tvrdi da se nikada nije bavio politikom, a evo šta je pričao 2016. godine!
BLOKADERSKI glumac i osmi kandidat na njihovoh listi listi Tihomir Stanić uhvaćen je u brutalnom obmanjivanju javnosti dok bez trunke srama ubeđuje građane da su oni nekakva "nova lica" koja se nikada nisu bavila politikom!
Stanić je bez trunke srama nedavno izjavio:
- Mi ovde okupljeni, mi na "Studentskoj listi - studenti pobeđuju", mi smo prvi put u politici! - rekao je on.
Međutim, arhivski snimci i činjenice ga potpuno demantuju!
Isti taj Tihomir Stanić je 2016. godine bio aktivista i poslušnik žutog režima DOS, kada je uzeo direktno učešće u kampanji i poručivao narodu:
- Ne smemo zaboraviti šta je sve Demokratska stranka učinila za dobro u Srbiji i zato glasam za Demokratsku stranku! - rekao je on tada.
Ova sramna laž je još jedan dokaz da je celokupna blokaderska lista obična podvala građanima Srbije.
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