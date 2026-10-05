"PONOŠE, NEBITAN SI" Rasulo u blokadersko-opozicionim redovima! (VIDEO)
I DOK u opoziciono-blokaderskiim redovima pokušavaju da prikažu da vlada potpuna harmonija, činjenice govore sasvim drugačije.
Da svako svakom radi o glavi potvrđuje još jedan javni sukob.
Naime, blokadersko anitisrpski list "Danas" udario je na lidera stranke Srbija centar SRCE, Zdravka Ponoša.
Izvršni urednik blokaderskog lista Danas, Aleksandar Roknić, lideru stranke SRCE uputio je odgovor:
- Ponoš ili sindrom (ne)bitnosti - napisali su novinari tajkunskog lista, koji u tekstu Ponošu pripisuju nedostatak demokratskog kapaciteta i nesposobnost da prihvati kritiku medija.
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