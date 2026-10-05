NOVINAR DOJČE VELE-A DOSLEDAN "JAHAČKOJ" POLITICI: SNS oštro reagovao na najnoviju objavu Nemanje Rujevića

OSTAJE sasvim legitimno pitanje za Deutsche Welle - da li vam je ovo zvanična uređivačka politika?

Foto: Printksrin Jutjub

Novinar nemačkog "Dojče Vele-a", Nemanja Rujević, ponovo je objavio na društvenoj mreži Iks poruku u kojoj koristi metafore "jahanja", "jahanog objekta", "jahača" i "sedla" kao vida političkog obračuna sa neistomišljenicima, što je izazvalo oštre reakcije javnosti u Srbiji i šire.

- Vidim da ovde ima nekih nedoumica, pa da razjasnim. To da svaki objekat jahanja ima svoje sedlo nije luksuz niti razbacivanje. Naime, sedlo se oblikuje prema leđima jahanog objekta, a to je ključno i za bezbednost i udobnost samog jahača. Nismo Indijanci da jašemo bez sedla - napisao je "ugledni" novinar.

Na ovu, sramnu objavu reagovao je i profil "SNS Srbija" koji je napisao:

- Vidim, i Dojče vele i ti, kao njihov zaposleni, bi nekoga da jašete. Ajde, molim te, ponovi to još jednom, pa da vidiš kako izgleda kvalitetna zunzara. Lepo dođeš do mene da ti lično demonstriram - stoji u objavi.

Podsetimo, Rujević je i ranije koristio istu retoriku, pa ostaje sasvim legitimno pitanje za Deutsche Welle - da li vam je ovo zvanična uređivačka politika?

Vidim, i Dojče vele i ti, kao njihov zaposleni, bi nekoga da jašete. Ajde, molim te, ponovi to još jednom, pa da vidiš kako izgleda kvalitetna zunzara. Lepo dođeš do mene da ti lično demonstriram. Vladanka — SNS SRBIJA (@sns_srbija) October 5, 2026