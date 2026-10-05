VUČIĆ O PRETNJI „JAHANJEM“ RUJEVIĆA: Mislio sam da je pametan momak - Zanimljivo kako dođe trenutak kad svako pokaže svoje lice

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, nastavlja obilazak Srbije u okviru predizborne kampanje, poručivši da neće odustati od borbe za zemlju i da će nastaviti da se zalaže za njen razvoj, ulaganja i bolji život građana.

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Vučić je, obraćajući se narodu u Bačkom Gradištu, govorio o objavi novinara Dojče vele-a Nemanje Rujevića i pretnjama jahanjem.

- Ja sam mislio da je taj pametan momak. Zanimljivo kako dođe trenutak da svako svoje lice pokaže.

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Na konstataciju novinara da se sve to dešava zbog priča koje su plasirali da će se pomerati otvaranje biračkih mesta u dijaspori, Vučić je rekao:

- Neće se pomerati u dijaspori, ništa im to u Evropi ne znači, nego se pomera za Ameriku i Novi Zeland i Australiju. Šta to njega briga u Nemačkoj? U Nemačkoj je u isto vreme kao u Srbiji. U Nemačkoj ima sada 4-5 puta više birača nego prošli put, 15.000 ja mislim. O čemu se radi? Ista vremenska zona.

Vučić je govorio i o optužbama plenuma da na takav način pokušava da pokrade izbore.

- E ako će razlika da im bude 2.000 - 3.000 glasova, e nek su pobedili odmah. Ja računam na razliku od 400.000-500.000, a ne 2.000 glasova. Pustite me gluposti. Znaju da gube, pa moraju da pokazuju nervozu. I nek pažljivo pročitaju zakon. Otvorili smo na najviše mesta do sada, preko 100.000 ih je upisano, prošli put bilo 30.000-40.000. Izgubićemo mi u Londonu, Otavi i tim mestima, a Skoplje, Podgorica, Banjaluka, Bijeljina, Rijeka, to sve ubedljivo pobeđujemo - najavio je Vučić.