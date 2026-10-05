VUČIĆ O PRETNJI „JAHANJEM“ RUJEVIĆA: Mislio sam da je pametan momak - Zanimljivo kako dođe trenutak kad svako pokaže svoje lice
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, nastavlja obilazak Srbije u okviru predizborne kampanje, poručivši da neće odustati od borbe za zemlju i da će nastaviti da se zalaže za njen razvoj, ulaganja i bolji život građana.
Vučić je, obraćajući se narodu u Bačkom Gradištu, govorio o objavi novinara Dojče vele-a Nemanje Rujevića i pretnjama jahanjem.
- Ja sam mislio da je taj pametan momak. Zanimljivo kako dođe trenutak da svako svoje lice pokaže.
Na konstataciju novinara da se sve to dešava zbog priča koje su plasirali da će se pomerati otvaranje biračkih mesta u dijaspori, Vučić je rekao:
- Neće se pomerati u dijaspori, ništa im to u Evropi ne znači, nego se pomera za Ameriku i Novi Zeland i Australiju. Šta to njega briga u Nemačkoj? U Nemačkoj je u isto vreme kao u Srbiji. U Nemačkoj ima sada 4-5 puta više birača nego prošli put, 15.000 ja mislim. O čemu se radi? Ista vremenska zona.
Vučić je govorio i o optužbama plenuma da na takav način pokušava da pokrade izbore.
- E ako će razlika da im bude 2.000 - 3.000 glasova, e nek su pobedili odmah. Ja računam na razliku od 400.000-500.000, a ne 2.000 glasova. Pustite me gluposti. Znaju da gube, pa moraju da pokazuju nervozu. I nek pažljivo pročitaju zakon. Otvorili smo na najviše mesta do sada, preko 100.000 ih je upisano, prošli put bilo 30.000-40.000. Izgubićemo mi u Londonu, Otavi i tim mestima, a Skoplje, Podgorica, Banjaluka, Bijeljina, Rijeka, to sve ubedljivo pobeđujemo - najavio je Vučić.
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