Politika

PIPER PROZVAO DOJČE VELE I BERLIN: Vaš novinar Rujević preti jahanjem! Ćutanje će značiti podršku nasilju

В.Н.

05. 10. 2026. u 14:48

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NOVINAR Uroš Piper se oglasio na društvenoj mreži Iks, gde je reagovao na objavu Nemanje Rujevića, novinara Dojče vele-a, u kojoj političkim neistomišljenicima preti "jahanjem".

ПИПЕР ПРОЗВАО ДОЈЧЕ ВЕЛЕ И БЕРЛИН: Ваш новинар Рујевић прети јахањем! Ћутање ће значити подршку насиљу

Foto: Printscreen

- Novinar Dojče vele-a Nemanja Rujević preti jahanjem! Linč rulja koja treba da bije svoje političke protivnika na ulici u Srbiji.

Dojče vele, je l' su ovo izborni standardi "moderne, evropske" Srbije vašeg novinara Rujevića koji podržava tzv. Studentsku listu?

Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke, je l' vas ovo podseća na 1933. godinu i SA odrede u Nemačkoj koji su tukli i jahali svoje političke protivnike?

Vaše ćutanje će značiti da podržavate nasilje koje najavljuje Rujević. 

Ih Schweigen weird bedeuten, dass Sie die Gewalt unterstutzen, die Rujević ankundigt - naveo je Rujević.

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