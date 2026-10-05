PIPER PROZVAO DOJČE VELE I BERLIN: Vaš novinar Rujević preti jahanjem! Ćutanje će značiti podršku nasilju

NOVINAR Uroš Piper se oglasio na društvenoj mreži Iks, gde je reagovao na objavu Nemanje Rujevića, novinara Dojče vele-a, u kojoj političkim neistomišljenicima preti "jahanjem".

Foto: Printscreen

- Novinar Dojče vele-a Nemanja Rujević preti jahanjem! Linč rulja koja treba da bije svoje političke protivnika na ulici u Srbiji.

Dojče vele, je l' su ovo izborni standardi "moderne, evropske" Srbije vašeg novinara Rujevića koji podržava tzv. Studentsku listu?

Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke, je l' vas ovo podseća na 1933. godinu i SA odrede u Nemačkoj koji su tukli i jahali svoje političke protivnike?

Vaše ćutanje će značiti da podržavate nasilje koje najavljuje Rujević.

Ih Schweigen weird bedeuten, dass Sie die Gewalt unterstutzen, die Rujević ankundigt - naveo je Rujević.

Novinar Deutsche Welle Nemanja Rujević preti jahanjem! Linč rulja koja treba da bije svoje političke protivnika na ulici u Srbiji. @DeutscheWelle jel su ovo izborni standardi "moderne, evropske" Srbije vašeg novinara Rujevića koji podržava tzv. Studentsku listu? @GermanyDiplo jel vas ovo podseća na 1933. godinu i SA odrede u Nemačkoj koji su tukli i jahali svoje političke protivnike? Vaše ćutanje će značiti da podržavate nasilje koje najavljuje Rujević. Ih Schweigen weird bedeuten, dass Sie die Gewalt unterstutzen, die Rujević ankundigt. — Uroš Piper (@UkiPiper74) October 5, 2026