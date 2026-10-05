VUČIĆ ČESTITAO ROĐENDAN PUTINU: Cenim reči podrške koje ste nedavno uputili meni lično, ali i podršku koju Rusija pruža Srbiji

ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" čestitao je predsedniku Ruske Federacije rođendan.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- Vaša ekselencijo, Vladimire Vladimiroviču Putine, primite moje srdačne čestitke povodom Vašeg rođendana. Cenim reči podrške koje ste nedavno uputili meni lično, ali i podršku koju Ruska Federacija pruža Republici Srbiji i njenim interesima u međunarodnim organizacijama - istakao je Vučić.

Dodaje da je uveren kako će i u budućnosti nastaviti da jačaju odnose Srbije i Rusije.

- Zasnovane na međusobnom poštovanju, razumevanju i tradicionalnom prijateljstvu naših naroda, kao i da ćemo zajedničkim naporima doprinositi daljem unapređenju saradnje u oblastima od obostranog interesa.

Čestitku upućenu Vladimiru Putinu možete pogledati ispod.