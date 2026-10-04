NISU POŠTEDELI NI NJENO MALOLETNO DETE! Nadežda Biljić na meti jezivih pretnji zbog podrške Vučiću (FOTO)
PEVAČICA objavila poruke koje je dobila nakon nastupa u Beogradskoj areni i pokazala kakve su joj uvrede upućene.
Pevačica Nadežda Biljić našla se na meti jezivih uvreda i pretnji nakon što je nastupila na skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Beogradskoj areni.
Biljićeva je na svom Instagram nalogu objavila poruke za koje tvrdi da su joj poslali blokaderi, a njihov sadržaj izazvao je posebnu pažnju jer se, osim nje, na meti našlo i njeno maloletno dete.
Kako se vidi u porukama koje je pevačica podelila, njoj su upućene krajnje uznemirujuće reči, među kojima i želja da joj se vrati karcinom, dok su za njeno dete korišćene najpogrdnije uvrede.
Nadežda nije želela da ćuti, pa je javno pokazala sa kakvim se porukama suočava.
– Prvi put vam pokazujem kakve poruke neki ljudi šalju. Da li je ovo normalno da jednoj ženi ovako pišete?! Da li je normalno da maloletno dete nazivate pogrdnim rečima i diskriminišete maloletno dete?! Moje dete nazivate čudovište i nakaza?! Jednostavno, neljudski i dno dna! – napisala je pevačica.
Poruke su, prema njenim rečima, stigle nakon što je javno podržala Aleksandra Vučića i listu "Ujedinjena Srbija", odnosno posle njenog nastupa na skupu u Beogradskoj areni.
Biljićeva je objavljivanjem poruka odlučila da javnosti pokaže kakvim je uvredama, kako tvrdi, izložena samo zato što je javno iskazala svoj politički stav.
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