Politika

"ONI ČEKAJU INSTRUKCIJE IZ INOSTRANSTVA" Vučić: Neću da pitam plenume i strance, ja ću da pitam samo vas!

В.Н.

04. 10. 2026. u 19:12

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NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" i kandidat za premijera Aleksandar Vučić obraća se građanima na velikom predizbornom skupu u Bačkoj Palanci.

ОНИ ЧЕКАЈУ ИНСТРУКЦИЈЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА Вучић: Нећу да питам пленуме и странце, ја ћу да питам само вас!

Foto: Printscreen

- Niste čuli ništa oko sankcija, videli ste kakva im je politika oko genocida u Srebrenici na skupu u Novom Pazaru. Ne mislim da smo genocidan narod, za razliku od studentske liste. Ako naša lista dobije poverenje, ja ću biti kandidat za predsednika vlade. A ko će biti njihov? Ne zna se. A što se ne zna? Zato što neće da vam kažu, jer im oni iz inostranstva još nisu rekli ko će da bude. A oni iz inostranstva će im reći da će to biti Šoškić. Onaj najgori, koji će da uništi zemlju. Ima još jedan razlog, oni hoće da vam kažu u lice da ste narode vi niko i ništa. Da ste građani niko i ništa, ne pitate se vi, već plenum. A ja neću da pitam nikakve plenume, ambasadore, ja ću samo vas da pitam narode.

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