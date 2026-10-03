DOK SU ONI BLOKIRALI SRBIJU, MI SMO RADILI I GRADILI Vučić: Pobedićemo ih ubedljivo!
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, govorio je večeras pred prepunom Arenom, na predizbornom skupu svoje izborne liste uoči parlamentarnih izbora 25. oktobra.
Vučić se, između ostalog, osvrnuo na period posle pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. i proteste i blokade koji su usledili, poručivši da je "važno da se utvrdi odgovornost za stradale i da se dođe do pravde".
– U protekle dve godine prošli smo kroz teško vreme. Pokazivali smo i pijetet i osećali bol zbog stradalih ispod nadstrešnice u Novom Sadu. Obišao sam porodice postradalih lica. Blokaderima je bilo teško i njihova imena i prezimena da zapamte, nije ih interesovalo. Za nas je važno da se dođe do pravde i da se pravda ustanovi, ali istinska pravda, a ne neka po političkim nalozima – rekao je Vučić.
Vučić je govorio i o infrastrukturnim i drugim projektima koje je vlast realizovala tokom tog perioda. Skup se održava uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 25. oktobar.
On je naveo da je, dok su trajale blokade, država nastavila da realizuje infrastrukturne i druge projekte.
– Dok su oni blokirali našu zemlju, dok su svakoga dana zaustavljali kamione, kola Hitne pomoći, sve to dok su radili, mi smo radili i gradili. Izgradili smo novih 48 kilometara Dunavskog koridora, novih 42 kilometra Moravskog koridora, novih 23 kilometra pruge od Niša do Brestovca, izgradili smo dva nova naučno-tehnološka parka, tri nove bolnice... Neko je morao da radi i da gradi ovu našu zemlju. E tako ćemo i da nastavimo. Za nas ne postoji alternativa. Mi ćemo da radimo i da gradimo – poručio je.
Govoreći o kritikama koje su upućivane vlasti tokom protesta, Vučić je rekao da su njemu i svima koji ga podržavaju mnogi govorili da su im "ruke krvave".
– A to su vredne ruke. Na njihovoj listi nema ni radnika, ni seljaka, ni studenata. Kod nas ih ima. I radnika, i seljaka, i studenata, i lekara, i profesora. Kod nas je najveći naučnik, profesor Radenović. A oni se stide radnika i seljaka. Hajde sada svi obe ruke u vis. E takve ruke upotrebite 25. oktobra na izborima. Neće nam niko određivati šta ćemo da radimo, nego narod – rekao je Vučić.
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