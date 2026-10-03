DOK SU ONI BLOKIRALI SRBIJU, MI SMO RADILI I GRADILI Vučić: Pobedićemo ih ubedljivo!

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, govorio je večeras pred prepunom Arenom, na predizbornom skupu svoje izborne liste uoči parlamentarnih izbora 25. oktobra.

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Vučić se, između ostalog, osvrnuo na period posle pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. i proteste i blokade koji su usledili, poručivši da je "važno da se utvrdi odgovornost za stradale i da se dođe do pravde".

– U protekle dve godine prošli smo kroz teško vreme. Pokazivali smo i pijetet i osećali bol zbog stradalih ispod nadstrešnice u Novom Sadu. Obišao sam porodice postradalih lica. Blokaderima je bilo teško i njihova imena i prezimena da zapamte, nije ih interesovalo. Za nas je važno da se dođe do pravde i da se pravda ustanovi, ali istinska pravda, a ne neka po političkim nalozima – rekao je Vučić.

Vučić je govorio i o infrastrukturnim i drugim projektima koje je vlast realizovala tokom tog perioda. Skup se održava uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 25. oktobar.

Foto: Novosti

On je naveo da je, dok su trajale blokade, država nastavila da realizuje infrastrukturne i druge projekte.

– Dok su oni blokirali našu zemlju, dok su svakoga dana zaustavljali kamione, kola Hitne pomoći, sve to dok su radili, mi smo radili i gradili. Izgradili smo novih 48 kilometara Dunavskog koridora, novih 42 kilometra Moravskog koridora, novih 23 kilometra pruge od Niša do Brestovca, izgradili smo dva nova naučno-tehnološka parka, tri nove bolnice... Neko je morao da radi i da gradi ovu našu zemlju. E tako ćemo i da nastavimo. Za nas ne postoji alternativa. Mi ćemo da radimo i da gradimo – poručio je.

Govoreći o kritikama koje su upućivane vlasti tokom protesta, Vučić je rekao da su njemu i svima koji ga podržavaju mnogi govorili da su im "ruke krvave".

– A to su vredne ruke. Na njihovoj listi nema ni radnika, ni seljaka, ni studenata. Kod nas ih ima. I radnika, i seljaka, i studenata, i lekara, i profesora. Kod nas je najveći naučnik, profesor Radenović. A oni se stide radnika i seljaka. Hajde sada svi obe ruke u vis. E takve ruke upotrebite 25. oktobra na izborima. Neće nam niko određivati šta ćemo da radimo, nego narod – rekao je Vučić.

Foto: Novosti