SKANDAL! NA SVOM SKUPU U NOVOM PAZARU STUDENTSKA LISTA PONOVILA: Srebrenica je genocid, Mladić je ratni zločinac!
DOK Vučić na velikom mitingu u Areni govori kako treba da branimo Srbiju, blokaderi na svom skupu šire potpuno drugačiju poruku.
Aleksandar Vučić je na velikom skupu u Beogradskoj Areni istakao da moramo da branimo Srbiju, da ne damo Kosovo i Metohiju, da moramo da pomažemo i čuvamo Republiku Srpsku.
Blokaderska politika je jasna: mi smo genocidni narod, a Republika Srpska je genocidna tvorevina.
A upravo tu politiku je u Novom Pazaru podržao i Miloš Parandilović koji je nedavno na KTV-u pričao negativno o generalu Ratku Mladiću.
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