SAVET TRAŽI ODGOVORE OD SRDANOVIĆA: Kako je stekao nekretninu u Hrvatskoj?
SAVET za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije „Transparentnost“ javno je pozvao Iliju Srdanovića, nosioca „Studentske liste“, da objasni na koji način je stekao nekretninu u hrvatskom Novigradu i iz kojih sredstava je ona eventualno kupljena.
Pitanje imovine Ilije Srdanovića otvoreno je nakon što su se u javnosti pojavili navodi da je nosilac „Studentske liste“ vlasnik nekretnine u jednom od poznatijih turističkih mesta u Istri.
Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije „Transparentnost“ sada zahteva od Srdanovića da javnosti pruži odgovore o poreklu te imovine i načinu na koji ju je stekao.
Kako navode iz Saveta, prema podacima za koje tvrde da su dostupni kroz evidenciju Opštinskog suda u Pazinu, Srdanović je u Novigradu vlasnik nekretnine površine 103 kvadratna metra, uz još 298 kvadratnih metara dvorišta.
Koliko vredi nekretnina?
Iz Saveta navode da se cena kvadratnog metra nekretnina u Novigradu kreće oko 4.500 evra i na osnovu toga procenjuju da bi samo 103 kvadrata stambenog prostora mogla da vrede oko 463.500 evra.
Istovremeno, Savet u svom saopštenju govori o ukupnoj vrednosti imovine koja bi, prema njihovoj tvrdnji, mogla da dostigne gotovo dva miliona evra.
Međutim, iz podataka navedenih u samom saopštenju nije moguće potvrditi takvu ukupnu procenu, niti utvrditi koliko je Srdanović nekretninu zaista platio, kada ju je stekao i po kom pravnom osnovu.
Upravo zato iz Saveta zahtevaju da nosilac „Studentske liste“ javnosti saopšti kako je došao do ove imovine.
Imajući u vidu propise vezane za zabranu pranja novca, zahtevamo da Srdanović obelodani podatke o tome da li mu je neko poklonio ove nekretnine ili ih je kupio i, ako je kupio, da objasni od kojih i čijih para - navodi se u saopštenju Saveta.
Pitanja na koja javnost čeka odgovor
Ovim je pred Srdanovića, kao nosioca izborne liste i osobu koja pretenduje na jednu od najvažnijih političkih funkcija u zemlji, postavljeno konkretno pitanje: kako je stekao nekretninu u Hrvatskoj?
Za sada nema javno dostupnih podataka koji bi pokazali da li je nekretnina kupljena, nasleđena, dobijena na poklon ili stečena na neki drugi način, niti kolika je bila njena cena u trenutku sticanja.
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