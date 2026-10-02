Partizan proslavio 81. rođendan: Dodeljene nagrade najupsešnijima u crno-beloj porodici (FOTO)

PARTIZAN je 81. rođendan i dodelio priznanja najboljim sportistima.

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Džudista Marko Jorgić i veslačica Jovana Arsić proglašeni su ovog petka za najbolje sportiste JSD Partizana na svečanosti povodom svečanosti održanoj na stadionu FK Partizan, u popularnom Klubu sportista.

Jorgić je nedavno osvojio zlato za Srbiju na Mediteranskim igrama, dok je Arsićeva osvojila srebro na Mediteranskim igrama i bronzu na Evropskom prvenstvu.

Partizan će u nedelju proslaviti 81. rođendan, a u Klubu sportista na stadionu u Humskoj dodeljena su i ostala godišnja priznanja.

Najuspešniji ženski seniorski klubovi su zajedno Veslački i Džudo klub, prvaci Srbije, a najuspešniji muški je rukometni, koji je osvojio sve moguće trofeje u prethodnih 365 dana.

Predsednik JSD Željko Tanasković obratio se okupljenima i poručio da je ponosan na učinjeno u prethodnih 365 dana.

- Više hiljada sportista se prethodne godine borilo na terenima za boje Društva i ovo je prilika da im se zahvalimo na svemu pruženom i učinjenom. Čestitam svim dobitnicima godišnjih nagrada, a onima koji nisu dobili nagrade neka ovo bude motiv da budu još bolji u narednoj godini. Hvala i našim navijačima koji grade jedan temelj i koji nam pomažu u cilju da budemo što bolji i uspešniji - rekao je Tanasković.

Mladi vaterpolisti Partizana su proglašeni za najuspešniju juniorsku ekipu, pošto su osvojili duplu krunu u Srbiji. Najuspešnije juniorke su devojke iz Rukometnog kluba, prvakinje Srbije.

Atletičar Vladimir Milutinović je najuspešniji junior, a košarkašica Kalina Kožul je najbolja juniorka.

Rvač Todor Aksentijević je najbolji kadet, dok je biciklistkinja Jelisaveta Pejčić najuspešnija kadetkinja.

David Savić iz Streljačkog kluba je najuspešniji pionir. Najuspešnija pionirka je Nina Bodrožić iz ženskog košarkaškog kluba.

Posebne pionirske nagrade dobile su plivačica Andrea Rašović, hokejašica Simonida Folić i atletičarka Jana Mirković.

Najuspešniji trener je Stevan Stojanović, trener Džudo kluba.

Olga Ćirilović iz Rvačkog kluba je proglašena za najuspešnijeg amaterskog radnika kluba.

Najuspešniji funkcioner Radne zajednice je Ljubisav Luković, direktor stadiona Partizana.

Specijalnu nagradu povodom kraja karijere dobio je trofejni veslač Miloš Vasić, osvajač brojnih međunarodnih medalja.

Posthumno priznanje dodeljeno je tragično preminulom džudisti Lazaru Pavloviću koji je nastradao u oktobru prošle godine. Nagradu je primio njegov brat blizanac koji nije mogao da sakrije emocije.

JSD Partizan je najavio i da će uskoro na stadionu biti napravljen "Zid šampiona" na kom će biti prikazane fotografije najvećih uspeha u istoriji.

Jugoslovensko sportsko društvo Partizan osnovano je 4. oktobra 1945. godine i jedno je od najtrofejnijih sportskih društava na planeti.

Klubovi JSD Partizan osvojili su ukupno više od 850 trofeja u istoriji, uključujući brojne titule državnih prvaka, kupova i čak 19 evropskih trofeja.

Vaterpolo klub je sedam puta bio prvak Evrope, Košarkaški klub je bio šampion "starog kontinenta" jednom, a ima i međunarodni trofej u nekadašnjem Kupu Radivoja Koraća.

Fudbalski klub je osvojio međunarodni Mitropa Kup 1978. godine, a 1966. je igrao finale Kupa šampiona.

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