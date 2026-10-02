KRAJ! Stranac napustio Crvenu zvezdu
Crvena zvezda je prekinula saradnju sa brazilskim defanzivcem.
Kako prenosi portal "Max sport" Crvena zvezda je sporazumno prekinula saradnju sa Rodrigaom.
Brazilcu su isplaćene zaradem bez dodatnih penala i opterećnja za klupski budžet.
Brazilac je u crveno-belom dresu ukupno upisao 31 nastup i postigao tri gola uz jednu asistenciju. Prošle sezone je odigrao 29 utakmica, dok je u tekućoj zabeležio svega dva nastupa, pa je bilo jasno da je izgubio mesto u timu.
Rodrigao nije bio u ozbiljnijim zamislima nekadašnjeg šefa struke Dejana Stankovića, a status mu se nije promenio ni dolaskom Alberta Rijere na klupu crveno-belih.
Kako je postalo jasno da se na njega ne računa u rotaciji, sporazumni prekid saradnje bio je najlogičnije i najbezbolnije rešenje za obe strane.
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