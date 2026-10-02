KRAJ! Stranac napustio Crvenu zvezdu

Crvena zvezda je prekinula saradnju sa brazilskim defanzivcem.

FOTO: FK Crvena zvezda

Kako prenosi portal "Max sport" Crvena zvezda je sporazumno prekinula saradnju sa Rodrigaom.

Brazilcu su isplaćene zaradem bez dodatnih penala i opterećnja za klupski budžet.

Brazilac je u crveno-belom dresu ukupno upisao 31 nastup i postigao tri gola uz jednu asistenciju. Prošle sezone je odigrao 29 utakmica, dok je u tekućoj zabeležio svega dva nastupa, pa je bilo jasno da je izgubio mesto u timu.

Rodrigao nije bio u ozbiljnijim zamislima nekadašnjeg šefa struke Dejana Stankovića, a status mu se nije promenio ni dolaskom Alberta Rijere na klupu crveno-belih.

Kako je postalo jasno da se na njega ne računa u rotaciji, sporazumni prekid saradnje bio je najlogičnije i najbezbolnije rešenje za obe strane.

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