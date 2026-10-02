PREKO 833.000 DINARA ZA VIŠI CILJ: Prvi rezultati nove saradnje Admiralbeta i KK Partizan

Tokom septembra AdmiralBet je kroz igru KK Partizan Slot donirao 833.626 dinara za humanitarne svrhe, a zajednička akcija se nastavlja!

FOTO: Promo

Dobar početak nove sezone Partizana, uz dve pobede na startu Evrolige, dodatno je podigao crno-belu energiju, ali se još jedna važna priča istovremeno odvija i van parketa. Projekat "Ujedinjeni za viši cilj" je pokrenut sa idejom da svaki spin na novoj KK Partizan Slot igri ima dodatnu vrednost. Prvi mesec projekta je doneo i prve rezultate, jer je tokom septembra prikupljeno 833.626 dinara za humanitarne svrhe.

KK Partizan Slot je nastao u saradnji KK Partizan, AdmiralBet i FAZI, a od svakog spina AdmiralBet izdvaja jedan dinar za humanitarne aktivnosti Partizanove fondacije "Dobro pamtim sve". Tako je, spin po spin, dinar po dinar, tokom septembra napravljen prvi veliki korak ka zajedničkom cilju.

Ova brojka nije cilj sama po sebi, već prvi rezultat projekta koji je zamišljen da traje. Svaki naredni spin nastavlja da povećava iznos koji AdmiralBet izdvaja, sa željom da podrška humanitarnim aktivnostima fondacije iz meseca u mesec bude još veća.

Fondacija "Dobro pamtim sve" već godinama svoje aktivnosti usmerava tamo gde je pomoć potrebna, od podrške zdravstvenim ustanovama i porodilištima, preko pomoći porodicama, do projekata namenjenih široj društvenoj zajednici i srpskim zajednicama u dijaspori.

Upravo zato je od početka bilo važno da crno-bela priča ne ostane samo na simbolici. KK Partizan Slot nosi boje i identitet kluba, ali njegova najvažnija vrednost je upravo humanitarni cilj, jer svaki spin znači jedan dinar koji AdmiralBet izdvaja za zajedničku akciju.

Septembarskih 833.626 dinara zato predstavljaju tek prvi korak. Akcija se nastavlja, kao i zajednička želja da naredni presek donese još veću podršku onima kojima je potrebna.

KK Partizan Slot je dostupan ekskluzivno na AdmiralBet.rs , a akcija se nastavlja, spin po spin, za još veću podršku humanitarnim aktivnostima Partizanove fondacije "Dobro pamtim sve".

Registrujte se i preuzmite Bonus dobrodošlice koji vam donosi 12.000 dinara odmah, uz 100% bonusa svakog dana, prvih 30 dana od registracije.