"JA BIH VOLEO DA MU SE NE ISPUNI" Vučić o izjavama Rasima LJajića: Svi bi to želeli

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjenja Srbija", Aleksandar Vučić je tokom posete Krušaru govorio o izjavama Rasima Ljajića.

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O izjavama Rasima Ljajića da bi želeo da njegova lista bude tas na vagi, Vučić kaže:

- Ja bih voleo da mu se ne ispuni, ali svako ima pravo na svoje želje. Svi bi to želeli. Sad već postoji više lista, i tih više lista su na ivici cenzusa ili nešto preko. Ta izjava Ljajića je pokazala zašto je važno da svi ljudi koji žele da pobedimo, imaju samo jednu listu. Na kraju svi oni zajedno će se dogovoriti bez ikakvih problema. Da li bi Ljajić rekao, kada ga tri puta pitate - a ko vam je prva adresa - pa neću da kažem, čekam da vidim ko će da bude jači... Jesmo 2008. već videli šta se dogodilo, a tada smo imali potpisane ugovore sa nekima. Ljudi treba da znaju. Svi će da ode na drugu stranu, zato je moja želja da osvojimo apsolutnu većinu u mandatima. Ja bih voleo da dobijemo preko 50 posto glasova, ali ako bude preko 50 posto mandata nije tako loše. Mislim da su ljudi sve razumeli. Samo neka njih poslušaju. Poslušajte i gospodina Karića i sve druge i sve će vam biti jasno - kazao je Vučić.