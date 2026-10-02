STUDENTSKA LISTA SE OGRAĐUJE OD KANDIDATA STUDENTSKE LISTE? Saopštenje otvorilo pitanje – čije stavove zastupaju kandidati
STUDENTI u blokadi Beograda objavili su saopštenje u kojem su se ogradili od sadržaja „Lajne“ i „Blok Radija“, uz posebno objašnjenje da ni nastupi kandidata Studentske liste u programu tih medija ne znače da izneti sadržaj predstavlja stavove Studentskog pokreta.
Takva formulacija otvorila je pitanje gde se završavaju lični stavovi kandidata, a gde počinje politička odgovornost liste na kojoj se nalaze.
U objavi Studenata u blokadi Beograda navodi se da „Lajna“ i „Blok Radio“ nisu zvanični studentski mediji, ali se ide i korak dalje – naglašava se da čak ni prisustvo studenata ili kandidata Studentske liste u njihovom programu ne znači da sadržaj koji se tamo objavljuje predstavlja stavove pokreta.
Drugim rečima, Studentski pokret pravi razliku između stavova liste kao političke celine i onoga što pojedinačni kandidati govore u medijskim nastupima.
Sanja Fric u programu Blok Radija
Ova ograda posebno privlači pažnju zbog Sanje Fric, kandidatkinje Studentske liste, koja se pojavljuje u programu Blok Radija.
Da Fric zaista ima svoje mesto u programu ovog medija može se proveriti i na sajtu Blok Radija: u trenutno objavljenom rasporedu navedena je emisija „Uživo: Sanja Fric“ od 18 do 20 časova. Sam Blok Radio sebe predstavlja sloganom „Studenti. Građani. Zajedno“, dok u opisu navodi da je nastao iz potrebe „da govorimo ono što drugi prećute“.
Upravo zbog toga saopštenje otvara legitimno pitanje političke odgovornosti: ako kandidat Studentske liste javno iznosi stavove, koji od tih stavova birači mogu da smatraju stavovima kandidata za koje glasaju, a koji predstavljaju isključivo lične stavove?
U kojoj meri lista preuzima političku odgovornost za javne nastupe ljudi koje je sama kandidovala?
To je posebno važno u izbornoj kampanji, kada građani političke stavove jedne liste upoznaju upravo kroz nastupe njenih kandidata.
Podsetimo, Fric je bila članica Republičke revizione komisije koja je razmatrala projektnu dokumentaciju u okviru projekta modernizacije pruge Beograd–Budimpešta, u sklopu kojeg su izvođeni radovi i na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Nakon pada nadstrešnice, postala je osnivačica GG „Studentska lista“ i kandidatkinja za narodnu poslanicu na njoj.
Preporučujemo
VUČIĆ NASTAVLjA BITKU ZA SRBIJU Iz Aleksinca poslao moćne poruke: Pobedićemo ih olovkom, na najčistiji i najlepši način
02. 10. 2026. u 12:19 >> 15:41
"ZNAM KO SU NAM PRIJATELjI" Vučić o Srbiji, Putinu i svojoj politici
02. 10. 2026. u 12:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)