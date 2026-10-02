STUDENTSKA LISTA SE OGRAĐUJE OD KANDIDATA STUDENTSKE LISTE? Saopštenje otvorilo pitanje – čije stavove zastupaju kandidati

STUDENTI u blokadi Beograda objavili su saopštenje u kojem su se ogradili od sadržaja „Lajne“ i „Blok Radija“, uz posebno objašnjenje da ni nastupi kandidata Studentske liste u programu tih medija ne znače da izneti sadržaj predstavlja stavove Studentskog pokreta.

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Takva formulacija otvorila je pitanje gde se završavaju lični stavovi kandidata, a gde počinje politička odgovornost liste na kojoj se nalaze.

U objavi Studenata u blokadi Beograda navodi se da „Lajna“ i „Blok Radio“ nisu zvanični studentski mediji, ali se ide i korak dalje – naglašava se da čak ni prisustvo studenata ili kandidata Studentske liste u njihovom programu ne znači da sadržaj koji se tamo objavljuje predstavlja stavove pokreta.

Drugim rečima, Studentski pokret pravi razliku između stavova liste kao političke celine i onoga što pojedinačni kandidati govore u medijskim nastupima.

Sanja Fric u programu Blok Radija

Ova ograda posebno privlači pažnju zbog Sanje Fric, kandidatkinje Studentske liste, koja se pojavljuje u programu Blok Radija.

Da Fric zaista ima svoje mesto u programu ovog medija može se proveriti i na sajtu Blok Radija: u trenutno objavljenom rasporedu navedena je emisija „Uživo: Sanja Fric“ od 18 do 20 časova. Sam Blok Radio sebe predstavlja sloganom „Studenti. Građani. Zajedno“, dok u opisu navodi da je nastao iz potrebe „da govorimo ono što drugi prećute“.

Upravo zbog toga saopštenje otvara legitimno pitanje političke odgovornosti: ako kandidat Studentske liste javno iznosi stavove, koji od tih stavova birači mogu da smatraju stavovima kandidata za koje glasaju, a koji predstavljaju isključivo lične stavove?

U kojoj meri lista preuzima političku odgovornost za javne nastupe ljudi koje je sama kandidovala?

To je posebno važno u izbornoj kampanji, kada građani političke stavove jedne liste upoznaju upravo kroz nastupe njenih kandidata.

Podsetimo, Fric je bila članica Republičke revizione komisije koja je razmatrala projektnu dokumentaciju u okviru projekta modernizacije pruge Beograd–Budimpešta, u sklopu kojeg su izvođeni radovi i na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Nakon pada nadstrešnice, postala je osnivačica GG „Studentska lista“ i kandidatkinja za narodnu poslanicu na njoj.