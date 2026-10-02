SAVET ZA MONITORING: Odakle Srdanoviću 2 miliona evra za kupovinu nekretnina u Hrvatskoj? (FOTO)

SAVET za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost javno apeluje na Iliju Srdanovića, nosioca "Studentske liste" da objasni na koji način i od koga je u Hrvatskoj kupio luksuznu kuću i dvorište što vredi oko 2 miliona evra, kao i odakle njemu 2 miliona evra za ovu kupovinu.

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Kako navode, uvidom u javno dostupne podatke Opštinskog suda u Pažinu vidi se da je Ilija Srdanović u mondenskom turističkom mestu Novigradu, u zapadnom delu Istre, vlasnik luksuzne nekretnine od 103 kvadrata i još 298 kvadrata dvorišta.

- Samo za kuću Srdanović je morao platiti gotovo pola miliona evra (tačno 463.500 evra), s obzirom na to da kvadrat u ovom luksuznom letovalištu košta 4.500 evra, gde sve ukupno košta gotovo dva miliona evra - navode u saopštenju i dodaju:

Imajući u vidu propise vezane za zabranu pranja novca, zahtevamo da Srdanović obelodani podatke o tome da li mu je neko poklonio ove nekretnine ili ih je kupio i ako je kupio, da objasni od kojih i čijih para.

(Pink)