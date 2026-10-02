"SRDANOVIĆ ZAPOSLIO SINA PREKO VEZE" Vučić: Moglo je i bez veza, država daje hleb i njemu i detetu

ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", danas razgovara sa građanima u više gradova Srbije.

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O novim saznanjima da je Ilija Srdanović zaposlio sina u Kliničkom centru Vojvodina, kao i da poseduje kuću u Hrvatskoj, Vučić je rekao:

"Nemam ništa protiv toga... Njegova je stvar. Ako mu je dete vredno. Žao mi je što je morao da koristi svoje veze, moglo je i bez veza. Imam problem sa tim što mu država nije dobra, a država daje hleb i njemu i njegovom detetu. A taj nepotizam kod njih... Pa imate bračne parove, i Fric i Štimac. Mene više interesuju njegove veze sa Zvicerom i Đukanovićem. Razmislite dobro zašto je Đukanović rekao da ga nikada nije sreo. Ima ko jeste. Ali on to neće reći, prvi na njihovoj listi. Ali taj je malo gori od Đukanovića", kazao je Vučić.

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