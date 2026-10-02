"NEK NE BRINE MNOGO" Vučić žestoko odgovorio Radi Trajković o KiM i Rusiji
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić obišao je danas Krušar, odakle je odgovorio na izjave Rade Trajković o pitanju Kosova i Metohije kao "teretu" za studentsku listu, osvrnuvši se i na njihove stavove o Rusiji i sankcijama.
Tom prilikom odgovorio je na izjave Rade Trajković da je pitanje Kosova i Metohije "ogroman teret stavljen na leđa studentske liste", poručivši da će taj teret ostati, ali da će "najveća ljubav i srce ove zemlje" biti na nekom drugom.
- Nek ne brine, ostaće teret, ali i najveća ljubav i srce ove zemlje na nekom drugom, a ne na njima. Tako da se ne sekira mnogo. Nek zaboravi odmah na taj teret i ona i oni. Jeste videli Naima Leo Beširija kako je objasnio kako su sve lagali oko Rusije i sankcija. Možda Putin ne zna kako su oni pravi zaštitnici prijateljstva sa Rusijom, pa je zato podržao mene - rekao je Vučić.
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