NISU ČISTI, OD TOGA BI DOBILI PLATE: Vučić prokomentarisao pobunu zaposlenih Nove S zbog reklama SNS na njihovom sajtu

Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, danas je u okviru predizbone kampanje za svoju izbornu listu obišao Sremski okrug. Posle posete Irigu, Vrdniku i Rumi, Vučić je obišao meštane naselja Morović u opštini Šid, gde je razgovarao s narodom i govorio na razne teme.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić je, pored ostalog, prokomentarisao to što menadžment Nove S hoće da dozvoli SNS-u da ima reklame na sajtu, ali se zaposleni bune.

- Oni se bune da mi platimo reklamu od koje će oni da dobijaju plate? Da li se vi šalite? Molim te da vidim i to čudo. Oni treba da žive od toga što mi platimo. "SNS reklame na naš sajt?" Majke mi mile, oni nisu čisti. Oni su toliko profesionalni da bi da vam kažu da ne možete ni da platite reklamu. To je mnogo opasnije nego ovo što ja pravim šalu - rekao je Vučić i dodao:

- Zamislite da mi njima kažemo "Ne možete da se reklamirate na Prvoj, Pinku, RTS-u, bilo gde", bilo ko da im kaže, na bilo koji način. Bilo koji novinar da im kaže: "Ne možete da se reklamirate, pošto volite da bijete žene, lažete od Valjeva svega drugog". Šta bi rekli? To su protivnici demokratije, svega normalnog. Zamislite, mi treba da platimo da oni lepo žive od toga, da idu 14 puta godišnje na more kao što mnogi i idu - kazao je Vučić u Moroviću.